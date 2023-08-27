孟买豪华高楼旁的危楼

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孟买的沃利街区以其豪华塔楼和独特的别墅而闻名。 但街区中间却有一座政府拥有的破旧公寓楼。 对住在那里的600名居民来说，这里的生活并不轻松。
馬哈拉施特拉邦首府孟买是印度人口最稠密的大都市，房地产价格全国最高。但是，豪华高楼旁却有一幢破旧的公寓楼——沃利乳品大楼。
住在这幢破旧的国有公寓楼里的大多是中产阶级公务员及其家人。 根据公寓的大小，居民每月向政府支付8000至13000卢比（折合97至158美元）的租金。
这幢楼的走廊栏杆不仅锈迹斑斑，而且还已破损。 “任何东西都可能掉下来，尤其是在季风期间“，过去五年一直与家人住在这栋大楼里的政府雇员阿尼尔·艾瓦勒 (Anil Aiwale) 说。
由于面向大海，很多公寓內的墙壁和门都潮湿发霉。 一位居民告诉路透社，由于结构问题，整个四楼都将被拆除。 “这里很危险，尤其是对父母和孩子来说，但我以及任何中产阶级家庭都不可能在孟买购买新房。太贵了。”
这些居民是沃利乳品厂的员工。 政府提出将他们搬迁到孟买远郊，但这意味着通勤时间很长。 尽管存在许多风险，大多数居民仍决心留在这幢公寓里。
居民阿尼尔·艾瓦勒（Anil Aiwale）说：“没有负担得起的住房，因此大家继续留在高风险的危楼中。” 他的家人支付的租金也足够住在市郊的公寓，但在沃利附近，最好的办法就是在这样的贫民窟里找到一个住处。
尽管沃利乳品大楼破旧不堪，但它仍位于孟买最好的街区。 “这栋楼的位置很好，我上班很方便。”艾瓦勒说。 “在孟买这样的城市很难找到住得起的地方。”
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