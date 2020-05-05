 孙杨药检案突现逆转 禁赛令被法庭撤销 | 足坛体坛 | DW | 24.12.2020

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孙杨药检案突现逆转 禁赛令被法庭撤销

瑞士联邦最高法院12月23日做出裁决，撤销了国际体育仲裁庭对孙杨的禁赛8年裁决。瑞士最高院在裁决书中指出，此案逆转的主要原因是体育仲裁庭的首席仲裁官受到了质疑。孙杨案接下来将会回到国际体育仲裁庭进行重审。

Südkorea World Swimming Championships in Gwangju Sun Yang

孙杨会否出现在东京奥运赛场上?

(德国之声中文网) 世界反兴奋剂组织(WADA)也确认了瑞士联邦最高法院的裁决，指出今年2月由国际体育仲裁庭(CAS)作出的孙杨禁赛8年裁决已经被推翻。瑞士联邦最高法院通报称，孙杨方面针对一名仲裁官资格的质疑得到了法院的认可，此案必须由其他人员构成的仲裁小组进行重审。

《纽约时报》此前报道称，孙杨的律师团队对一名仲裁官的中立性表示质疑，因此向瑞士联邦最高法院提起上诉，试图认定该仲裁官的资格无效。孙杨方面提供的证据显示，首席仲裁官、意大利前外长弗拉蒂尼(Franco Frattini)曾经在社交媒体上就玉林狗肉节等事件发表过针对中国人的疑似种族主义言论。

Franco Frattini

弗拉蒂尼的中立性遭到了孙杨方面的质疑

在获知裁决结果后，世界反兴奋剂组织发表声明，表示一旦此案回到体育仲裁庭重审，将采取措施让此案再次以可信的方式呈现。该组织同时强调，瑞士联邦最高法院的裁决并非针对案件的是非曲直本身，而是基于对仲裁官弗拉蒂尼身份的担忧。

弗拉蒂尼本人暂时还没有就裁决作出表态。他的推特账号上近期转发了大量爱猫、爱狗人士的内容。

DW.COM

据媒体披露，孙杨4月29日针对被禁赛8年，向瑞士联邦最高法院提起上诉，这时距离截止日期只剩一天。在中国社交媒体上，不少网友对其进行了批评与讽刺。

一周前，国际体育仲裁法庭因违反兴奋剂法规判决这位中国泳坛名将全球禁赛8年。孙杨方面声称要上诉。起初，中国官方媒体以及社交网络都对孙杨表示支持；但数天来，孙杨团队的许多言行逐渐引起中国舆论的反感。

国际体育仲裁法院周五宣布，中国体育名将孙杨被禁赛8年。这是对世界反兴奋剂机构起诉孙杨和国际泳联一案的仲裁结果。这意味着，孙杨可能无缘今年的东京奥运会。孙杨本人表示对裁决结果“震惊，愤怒，不能理解”，他也获得了中国当局和很多网友的支持。

孙杨有望参加东京奥运？

现年29岁的孙杨是在今年2月遭到国际体育仲裁庭的8年禁赛裁决的，这也相当于宣告其运动生涯的结束。孙杨当时就表示不服判决，认为其"不公正"，坚持自己是"清白的"。此案源起2018年的一次突击药检，当时孙杨方面认为药检人员的资质有问题，因此当场砸碎了采样瓶。国际泳联(FINA)一度作出了不予禁赛的决定，但是世界反兴奋剂组织认为，即便药监人员资质存疑，孙杨也没有权利砸碎采样瓶。将此案诉诸国际体育仲裁庭。

孙杨在2014年已经有过因药检违规而遭3个月禁赛的经历，这也对今年2月的裁决产生了不利影响。

随着禁赛令被瑞士联邦最高法庭撤销，孙杨至少可以在国际体育仲裁庭的重审裁决前恢复训练、参加赛事。

据中国媒体"澎湃新闻"报道，今年2月遭到禁赛裁决后，29岁的孙杨仍然坚持训练，且"并未降低强度"。报道称，孙杨仍然有希望站在东京奥运会的赛场上，因为瑞士联邦最高法院的"反转"给孙杨带来了更多机会。同时，该报道还指出，面对以证据为导向的国际体育仲裁庭，孙杨方面必须在重审时提供更为有利的证据，才有可能改变裁决。

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