孙杨禁药判决一周 舆情生变

(德国之声中文网) 3月4日，国际体育仲裁庭发布了一份78页的裁决报告，其中提到了不少证人受到了威胁、许多信息被泄露给媒体。报告强烈批评了2018年9月孙杨在杭州家中接受飞行药检时的抗拒行为，指出，当时孙杨已经完成了血样采集，随后才开始质疑检测人员的资质，并拒绝提供尿样。孙杨此后还撕毁了已经签字的文件，并让一名保安砸碎了血样瓶。

这份报告指出，孙杨已经历过数百次兴奋剂检测，必然知道这种行为的巨大风险。报告认定，孙杨在出庭作证时没有对其抗检行为表示任何悔意，反而试图将责任推卸给他人。

国际体育仲裁庭(CAS)还在报告中写道，作为拥有令人印象深刻体育成就的国际一流运动员，孙杨不能凌驾于法律之上："这位运动员的行为是完全不恰当的，无论如何，他都不应如此行事。"

报告还提到了连续几个月来多名涉案证人遭到威胁。孙杨方面部分予以否认，但也承认，孙杨母亲杨明曾经联系过血样采集助理以及兴奋剂检测助理，并强调，这么做的目的是"收集案件信息、寻求他们的帮助。"作为原告方的世界反兴奋剂组织则在去年6月要求孙杨团队与兴奋剂样本采集团队不再联系。此前，血样采集助理以及兴奋剂检测官已经表达了对自身及家人安危的担忧。

值得注意的是，这份报告还直接写道："孙杨母亲似乎对儿子起了最有害作用。"报告全文十多次提到了孙杨母亲杨明在检测当天以及之后的种种行为，并且指出，杨明在互联网上公开发布了兴奋剂检测官和血样采集助理的视频，而这一举动按规定只可以由运动员本人或其代理人进行。报告还暗示检测当天杨明曾试图用"报警"来威胁检测人员。

国内舆情生变

而在一周前仲裁庭公布了8年禁赛判罚之后，杨明也在微信朋友圈发消息，指责世界反兴奋剂组织以及国际体育仲裁庭体现了"体育界的政治与偏见、霸权与欺凌"，还指责中国体育主管部门领导指派的律师能力不强，认为这才是败诉的原因。

随后，不少中国门户新闻网站也再次刊登了去年11月在瑞士举行的国际体育仲裁庭听证会视频。与几个月前不同，这次重登的视频引起了舆论的高度关注。伴随着国际体育仲裁庭的报告全文，中国社交媒体上对孙杨的态度似乎出现了变化。

在微博上，许多网民认为"孙杨罪有应得，生涯到头"，还有人认为，孙杨母亲杨明在听证会上根本没有回答问题，而是在"只说自己想说的"，体现了"我不要你觉得，我要我觉得"的"中国大妈式霸道总裁风"。

还有网友在从法律角度仔细分析了案情后认为，11月听证会刚结束时，由于中国媒体有意淡化了不利信息，让公众误以为孙杨必胜；但是本周在看到听证会细节、报告全文后，可以判定孙杨方面对药检人员的质疑根本站不住脚，因此8年禁赛"没有任何冤情"。

值得注意的是，中国官方媒体对报告全文、听证会现场视频的报道十分低调。而《环球时报》总编胡锡进在上周裁决结果刚出炉时，也发表了一条令人寻味的评论。他说，他愿意相信孙杨是清白的，也支持孙杨依法维权，但无需让这种支持变成一种和国家荣誉相联系的情绪和战斗，这是孙杨本人及国际泳联与世界反兴奋剂机构的严重纠纷，不应视为中国受到的挑战。