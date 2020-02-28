 孙杨最后时刻提起上诉 网友：真为难啊 | 足坛体坛 | DW | 05.05.2020

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兴奋剂丑闻

孙杨最后时刻提起上诉 网友：真为难啊

据媒体披露，孙杨4月29日针对被禁赛8年，向瑞士联邦最高法院提起上诉，这时距离截止日期只剩一天。在中国社交媒体上，不少网友对其进行了批评与讽刺。

Südkorea World Swimming Championships in Gwangju Sun Yang (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

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一周前，国际体育仲裁法庭因违反兴奋剂法规判决这位中国泳坛名将全球禁赛8年。孙杨方面声称要上诉。起初，中国官方媒体以及社交网络都对孙杨表示支持；但数天来，孙杨团队的许多言行逐渐引起中国舆论的反感。 (06.03.2020)

国际体育仲裁法院周五宣布，中国体育名将孙杨被禁赛8年。这是对世界反兴奋剂机构起诉孙杨和国际泳联一案的仲裁结果。这意味着，孙杨可能无缘今年的东京奥运会。孙杨本人表示对裁决结果“震惊，愤怒，不能理解”，他也获得了中国当局和很多网友的支持。 (28.02.2020)

（德国之声中文网）据体育传媒《游泳世界》等媒体报道，中国游泳名将孙杨4月29日向瑞士联邦最高法院提起上诉，而4月30日是上诉截止日期。

今年2月28日，在孙杨与国际反兴奋剂机构的起诉案中，国际体育仲裁法庭（CAS）宣判孙杨和国际泳联败诉，孙杨禁赛8年，即日生效。

孙杨当时在其微博上表示，坚信自己的清白，称"检查人员不具备资质"，一定会上诉。CAS则于一份声明中称，其专家小组一致认为，孙杨违法了FINA（国际泳联）的规定，药检人员"符合所有条件"，孙杨"无法证明他有令人信服的理由来破坏药检取样瓶"。

"真为难啊"

得知孙杨提起上诉的消息，很多微博网友对这位前世界冠军进行了嘲讽，并将其称为"孙药王"。

在"新浪体育"的相关新闻下方，一位网友评论说："我觉得判轻了，应该终身禁赛。剥夺之前的奖牌。"另一位则称："期待他和他妈在法庭上演小品。"两则评论都迅速获得了70余个"赞"。

"新浪新闻"相关消息的下方，网友"假宝玉2015"写道："不上诉，心虚，上诉，理亏，真为难啊。"该评论得到上百个"赞"。更有评论直指，上诉是为了"哄哄国内小粉红"。

Sun Yang Kazan Russland (picture-alliance/dpa/Zhang Fan)

药检风波

现年28岁的孙杨是中国最有名的游泳运动员，曾在两届奥运会摘金。近年来他被卷入兴奋剂丑闻。

2018年9月，针对孙杨的一次赛外兴奋剂检查因为孙杨与兴奋剂检测人员发生冲突、用锤子砸碎兴奋剂取样瓶而未能完成。

2019年1月，国际泳联反兴奋剂委员会作出裁决，认为孙杨不存在违反《世界反兴奋剂条例》的行为，2018年9月的这次兴奋剂检查无效。

2019年3月，世界反兴奋剂机构（WADA）就国际泳联做出的检查无效的裁决，向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。2020年2月28日，CAS宣布了孙杨禁赛8年的仲裁结果。

Olympia London 2012 Schwimmen 1500 Meter Freistil Männer (Reuters)

舆情生变

在国际体育仲裁法庭宣布仲裁结果之初，中国官媒、泳协以及众多网友都对孙杨表示了支持。

然而随着时间推移，特别是在国际仲裁法庭3月4日发布78页的裁决报告后，其中披露孙杨及其母亲的不当行为、证人曾遭到威胁等细节，网上针对孙杨的负面评论增加，舆论开始发生反转。

自此以来，孙杨没有再更新他的微博。对于这次4月底的上诉，也是只字未提。

 

 

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