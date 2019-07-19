孙杨：可以预料的争议 仍未可知的将来

（德国之声中文网）7月22日，韩国光州。国际泳联世界锦标赛竞技游泳首项赛事男子400米自由泳决赛展开。中国选手孙杨以3分42秒44获得冠军，实现世锦赛四连冠。

赛后颁奖仪式上，获得亚军的澳大利亚选手霍顿并未如惯例那样站上冠军奖台，进行前三名的合影。孙杨只与铜牌获得者、意大利选手德蒂合影。

在赛后接受意大利一家电视台现场采访时，霍顿对此的解释是："我只是不想和一个有他那种行为的人一起登台。"

孙杨本人在赛后新闻发布会上表示，霍顿可以不尊重他本人，但必须尊重中国。

"吃药作弊的人"

霍顿与孙杨的恩怨可以追溯到2016年，里约奥运会期间，当时20岁的霍顿在男子400米自由泳战胜孙杨获得金牌，霍顿在池中没有与孙杨握手，而在此之前他曾表示孙杨是"吃药作弊的人"。不过两人后来在颁奖仪式上还是握手。

霍顿与孙杨在里约奥运会赛后握手

事实上，孙杨曾在2014年因服用兴奋剂曲美他嗪而被禁赛3个月。而曲美他嗪就是在那一年被世界反兴奋剂组织(WADA)加入违禁物质名单的。孙杨当时曾表示是为了治疗心脏问题使用该药。

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3年之后，霍顿在韩国光州的抗议行动又有新的缘由。本次大赛之前，不少人对孙杨的参赛资格表示质疑。2018年9月4日深夜，一个反兴奋剂检测团队前往孙杨住处，要求进行现场检测。但最终检测未能进行，血样被销毁。如果"暴力抗检"的指责成立，孙杨可能最高面临终身禁赛的处罚。

英国《泰晤士星期日报》今年1月爆料这一事件，并称孙杨与药检员发生冲突。

根据孙杨团队此后的说法以及国际泳联最终的报告，孙杨在已经抽血并准备签署相关文件的情况下发现有检查人员没有相关资质，与此同时有检测团队成员在没有得到允许的情况下进行拍摄。孙杨对此表示强烈质疑。僵持数小时后，孙杨团队拒绝继续配合血检，并与保安人员用锤子砸毁存放血样的试管。

按照《泰晤士星期日报》的报道，国际泳联在对此事件进行听证后，在今年年初决定不追究孙杨的责任。

但世界反兴奋剂组织则上诉到位于洛桑的国际体育仲裁法庭（CAS），该案尚在等待结果。有分析认为，如果上诉成功，孙杨的运动生涯可能就此终结。

外界质疑

带着"使用兴奋剂嫌疑"参赛的孙杨在泳道上战胜霍顿，但依然难以平息批评者的质疑。美国仰泳选手马特·格雷弗斯（Matt Grevers）表示，许多选手"不相信"孙杨，并赞扬霍顿"具有风险"的抗议举动："我们不知道他（霍顿）会不会因此而受到惩罚或制裁，但是我认为他知道有风险，但依然坚信要这么做。……我不认为这真的会伤害孙杨。只是让他知道，那是一起诡异的意外事件（指2018年9月的药检事件）。在事情得到彻底澄清之前，我们不太能相信你。"

而同样来自美国的蛙泳50米和100米世界纪录保持者莉莉·金（Lilly King）则说，当霍顿现身运动员餐厅时，爆发出一片掌声。她认为这显示运动员们一致支持霍顿的立场。

澳大利亚仰泳选手拉尔金（Mitch Larkin）也支持同胞霍顿的举动："我为马克（霍顿）感到无比自豪。整个澳大利亚代表团百分百支持他。……我相信泳池边99%的运动员都支持他，他并不是孤身一人站在那里。"

中国的反击

但霍顿的抗议举动也引发比赛现场众多中国观众的嘘声，不仅如此，还遭到中国舆论的大力挞伐。

中国央视知名体育评论员、当场比赛担任解说的韩乔生在微博上表示，外媒针对孙杨"暴力尿检"的报道是"泼脏水"，还将霍顿称为孙杨的"黑粉头子"。

中国官媒新华社标题为"孙杨400米自霸气夺金成就四连冠 中国游泳军团迎来开门红"的报道中并未提到赛后颁奖的"抗议事件"，其中引用孙杨赛后发言称"对我而言，今天的成绩是至高无上的荣誉，这次来的目标就是冲击金牌。在我这个年纪，能保持这样的水平是前无古人的，包括菲尔普斯，金牌对我来说是至高无上的荣誉。"赛后孙杨霸气十足地说。

而其他中国媒体报道以及绝大部分中国网民也对霍顿的做法极为不满，认为他是"输不起"，没有"体育精神"。还有报道强调，霍顿试图劝说获得铜牌的意大利选手不要与孙杨一同登台，但被后者拒绝。另有报道引述外媒称，霍顿本来没有通过澳大利亚国内的选拔赛，是被特别征召入队，本身的参赛资格也不甚光彩。

这一事件甚至在中国外交部例行新闻会上也成为话题。中国外交部发言人耿爽表示："严格讲这不算一个外交问题，跟外交没有关系。第一、你可以就这个问题向孙杨先生本人去询问，就这个问题他也对外做出过回应。第二、在体育比赛中，如果出现类似情况应该按照国际体育组织相关规定加以处理。"

与此同时，澳大利亚媒体上也不乏为孙杨鸣不平的声音。澳大利亚广播公司（ABC）的资深体育记者霍尔莫斯（Tracey Holmes）撰写长篇分析讲述"孙杨暴力药检事件"的过程，并强调药检人员在事件中有违规之处。霍尔莫斯表示，世界反兴奋剂组织没有努力推动在世锦赛之前进行听证会，因此孙杨可以参赛。听证会的结果可能是孙杨暴力抗检、从而"终身禁赛"，但也可能是"证明无罪"。

霍尔莫斯强调，被称为"吃药作弊的人"是体育界最为严重的污点。而国际泳联的独立调查证明孙杨没有违反兴奋剂测试规定，出错的是反兴奋剂体系。