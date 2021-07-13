孙大午遭判18年 庭上向习近平喊话

(德国之声中文网) 知名的中国企业家孙大午28日被河北高碑店市法院以「寻衅滋事」丶「妨害公务」等8项罪名判处18年有期徒刑，并罚款311万人民币。他儿子与两个弟弟也分别被判处两个12年与一个9年刑期。另外，他创办的企业河北大午农牧集团也有19名员工被判处1至12年不等的有期徒刑或缓刑。

孙大午的律师向媒体表示，他的企业被法院判处3亿元的罚金，以及被追缴14亿元。整个案件从7月15日开始审理，但直到28日才作出宣判。 孙大午去年11月与妻子丶儿子丶以及公司29名管理人员一起被逮捕，政府派多个小组进驻他的公司，几乎所有的财产都被冻结。

他被逮捕後曾经历5个月的指定居所监视居住，期间传出曾遭酷刑，并在今年4月被正式批捕与起诉。他的法律团队在28日判决出来後发布声明，批评整个案件从指定居所监视居住、法院受理案件及连续14天的审判，完全「不是一个正常的法律审判」。

法律团队在声明中写道：「我们对高碑店市法院无视大部分辩护律师的无罪辩护意见，照搬检察院的起诉书对指控全部认定有罪感到十分失望和遗憾。」

他们强调，由於多名被告当庭表示自己无罪，他们将继续为孙大午案提供法律服务，协助当事人提出上诉和进行申诉，直到所有法律程序终结，以及直到用尽所有的合法手段。法律团队表示：「恳请大家关注大午案，关注中国民营企业的生存发展环境，以及关注中国的人权法治状况。」

为民营企业向习近平喊话

专门关注中国人权消息的维权网28日公布了孙大午本人在法庭上的最後陈述，他表示即便大午集团有错，错都在他一人身上。他说到：「大午集团发展这么多年，主要是我在引导，在方向性上是有影响的，可以说是我带『歪』了，但不是带『斜』了。我是先按事说丶再按理说，最后还是按制度说，就是按照事实说，按理说就会争吵不休。」

他提到，大午集团经营了38年，想追求的是有差异的共同富裕，所以他们不搞股份制。他也替中国的民营企业发声，直言如果民营企业做大了就危险的话，难道国营企业做大就不危险吗？

他向习近平喊话：「我真的希望大午集团的实践能让习主席知道，社会主义的实践是能够走得通的，是能够经得住所有人的检验的，不是公安局能检验，是每个顾客都可以检验，我们能经得住历史的检验，虚化所有权丶夯实所有权，把家业变成企业丶把企业变成事业，我们把企业变成了不死的社会。」

他在陈述中恳求法院将大午集团的高管都无罪释放，让他自己一人承担所有的错误。他说：「你们扣在我身上的东西，我不清楚吗？涉黑涉恶，勾结境外势力，可是你们了解我的想法吗？你们知道我在做什么吗？我希望给大午集团一个机会，最好让我认罪认错，我承担，我会认的，我来给社会一个交代。」

孙大午多年来在中国以敢言著称，他曾在2015年「709大抓捕」期间公开声援维权律师，发表文章称抓捕律师为中国社会带来恐怖氛围，强调如果是个别律师的问题，不该抓上百名律师，并说这些律师是为中国弱势群体发声的人。

此外，他也曾因在公司网站刊登悼念中国自由派知识份子李慎之的文章被罚款，并在2003年因「非法吸收公众存款罪」被判处3年有期徒刑，缓刑4年。当时外界认为，他是「因言获罪」。

(综合报导)

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