“孙力军政治团伙” 案：傅政华一审被判死缓

（德国之声中文网）本周四（9月22日），吉林省长春市中级人民法院公开宣判全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华受贿、徇私枉法一案。

法院对被告人傅政华以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。同时被告还因徇私枉法罪被判处有期徒刑十四年，但不再另外执行；傅政华受贿犯罪所得及孳息将予以追缴，上缴国库。

判决称，2005年至2021年，傅政华利用担任北京市公安局副局长、局长、北京市委常委、公安部副部长、中央政法委员会委员、司法部部长及全国政协社会和法制委员会副主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、职务调整、案件处理等方面提供帮助，本人直接或者通过其亲属非法收受财物，共计折合人民币1.17亿余元。2014年至2015年，傅政华在担任北京市公安局局长期间，对其弟弟傅卫华涉嫌严重犯罪问题线索隐瞒不报，不依法处置，致傅卫华长期未被追诉。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“政法委沙皇” 曾经的中共政治局常委、中央政法委书记周永康在2013年落马，成为改革开放至今被查处官员中级别最高者。他2015年因“受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密”罪名，被判处无期徒刑。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的国资委主任 原国资委主任、中石油董事长蒋洁敏在2013年8月被带走，在2015年10月被判处16年有期徒刑。中石油官方网站在2016年5月专门公布消息，通报了“为彻底肃清周永康、蒋洁敏等案件造成的影响”，通报对相关腐败案涉及人员的处理情况。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的宣传口大佬 与蒋洁敏一样，2013年落马的中央委员李东生（图）和候补委员王永春也被看作是周永康的嫡系。其中李东生获刑15年，王永春获刑20年。李东生曾在宣传口担任要职，是十七大的新闻发言人。2009年后，他调任公安部。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“大内总管” 曾在胡锦涛任内担任中共中央办公厅主任的令计划，在2014年年底落马，此后被“双开”。他在2015年7月因“受贿、非法获取国家秘密“等罪名被判处无期徒刑。令计划是中国49年建国以来首位被查办的中共中央办公厅主任。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“东北虎” 曾经的中央军委副主席、有“东北虎”之称的徐才厚，在2014年落马，被开除党籍、军籍。他在2015年3月因膀胱癌去世。据港媒报道，这位军方大佬在获罪时已经是癌症晚期。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的政协副主席 原政协副主席苏荣在2014年落马， 2015年被“双开”、移交司法，成为中共十八大后又一位落马的副国级官员。他的落马牵扯一系列江西官场贪腐案件，引发江西“官场地震”。2017年1月，他被以“受贿罪”判处无期徒刑。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的天津市长 原天津市委代理书记、市长、中央委员黄兴国在2016年9月接受“组织调查”，在2017年1月被“双开”、移交司法。他是十八后首位落马的直辖市负责人（之后还有孙政才）。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“接班人” 曾被外界看作是中共“第六代领导人”热门人选的孙政才，在今年7月被调离了重庆市委书记一职，9月被中共中央开除党籍、公职，移交司法，成为唯一一位落马的中共十八届政治局委员。耐人寻味的是，5年前，薄熙来也是在同样的职位上落马。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 18名中央委员落马 中共十八届中央委员会的205名中央委员中，目前有18人落马，分别是蒋洁敏、李东生、杨金山、令计划、周本顺、杨栋梁、苏树林、王珉、田修思、黄兴国、王建平、李立国、孙怀山、项俊波、王三运、孙政才、杨焕宁、吴爱英。十九大前最后一位落马的是原司法部长吴爱英（图）。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 17位候补委员落马 十八届中央委员会的171名候补委员中，目前有17人落马，分别为李春城（图）、王永春、万庆良、陈川平、潘逸阳、朱明国、王敏、杨卫泽、范长秘、仇和、余远辉、吕锡文、李云峰、牛志忠、杨崇勇、张喜武和莫建成。 作者: 王凡



“政治野心极度膨胀”

67岁的傅政华曾任北京市委常委、公安部副部长、司法部部长和党组副书记，曾被中国媒体称作"老公安"。在担任公安部副部长任内，他曾负责调查周永康案。2021年10月，傅政华"落马"，开始接受中纪委调查；今年3月因"严重违法违纪"被开除党籍和公职，4月被正式逮捕。

傅政华被"双开"时，中纪委当时的通报措辞极为严厉。除了"贪婪腐化，大搞权钱交易"、"执法犯法" 等指控，还有一系列道德品行劣迹和政治罪名，包括 "从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则"；"政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣"；" 欺瞒中央，危害党的集中统一，妄议党中央大政方针"；他还被指"参加孙力军政治团伙"，"为达到个人政治目的不择手段"。

今年7月，检察机关以受贿和徇私枉法罪，对其提起公诉。当时原公安部副部长孙力军刚刚出庭受审。孙力军被控受贿、操纵证券市场、非法持有枪支三项罪名。作为“孙力军政治团伙”的重要人物，孙、傅两人被治罪，被视为习近平清除党内异己的步骤。

政治“落马” 经济治罪

"孙力军政治团伙案"被视为中共19大以来最重大的案件，共涉及中央和省一级政法系统的6名高官。目前其中4人已经被判刑，除傅政华外，上海市公安局前局长龚道安因受贿罪被判处无期徒刑，重庆市公安局前局长邓恢林因受贿罪被判处有期徒刑十五年，山西省前公安厅长刘新云因受贿、滥用职权罪被判处有期徒刑十四年。

上述官员一开始在接受纪律调查时，往往被冠以严重的政治罪名，但在司法程序中，控罪和判决主要基于贪腐、受贿等经济犯罪事实。

长春市中级人民法院的判决陈述称，鉴于傅政华归案后如实供述罪行，尚能认罪悔罪，积极退赃，提供其他重大案件线索经查证属实，有重大立功表现，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行。



（综合报道）

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