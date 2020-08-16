字节跳动正式起诉美国政府

（德国之声中文网）视频应用程序抖音海外版的运营商字节跳动周六表示，出于美国政府对这家中国公司的打压，后者正式起诉美国政府。

随着全球两个最大经济体之间的紧张关系激增，美国总统特朗普于8月6日签署了一项行政命令，给予美国人45天的时间停止与TikTok的中国母公司字节跳动开展业务——这等于是为了向美国公司强迫出售抖音海外版设定了时间。

字节跳动在本周六发表的一份声明中表态称：“近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案”，但美国政府“罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。”这家旗下拥有抖音中国本土版和海外版的IT公司表示：“为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，我们宣布正式通过诉讼维护权益。”

字节跳动还声明称，将于美国时间8月24日递交起诉。抖音是一个允许用户上载原创视频的应用平台，相关视频内容涉及广泛，从唱歌跳舞、到各类DIY教程以及商业销售推广视频应有尽有。到目前为止，抖音海外版平台Tik Tok在美国已经被下载了超过1亿7千5百万次，全球下载量突破了10亿次。

特朗普声称中国当局可以利用TikTok来跟踪美国政府雇员的位置，为用户建立档案以从事勒索、公司间谍等活动。字节跳动公司表示，它从未向中国政府提供过任何美国用户数据，北京方面也谴责特朗普的打压是政治行为。

特朗普释放的反北京信号

美国政府对抖音海外版展开打压行动的时机正值11月3日总统大选之前。目前美国总统特朗普在许多民调结果中落后于挑战者拜登。法新社报道称，处于选战中的特朗普正努力释放出反北京政府的信号。

消息显示，微软和甲骨文有可能收购抖音在美国的业务。有报道称，为特朗普筹集了数百万竞选资金的甲骨文董事长埃里森（Larry Ellison）正考虑竞购抖音海外版在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

分析人士此前对法新社表示，这些措施背离了美国长期以来倡导的全球开放互联网的理想，并可能导致其他国家效仿。

佐治亚理工学院教授、互联网治理项目创始人穆勒（Milton Mueller）向法新社表示：“这实际上是一种使美国和中国的互联网与全球信息社会分裂，并使中国脱离信息经济的尝试。”

网民的支持在哪里？

字节跳动的最新声明也得到了中国官方媒体的广泛关注。包括《人民日报》官方微博在内的诸多官媒原文照登了这一简短的声明。但从用户的反应来看，字节跳动的这一最新举动似乎并不太得民心。在人民日报相关博文的评论区内，能看到许多用户的贬评。署名“玖玖贰王富贵”的微博用户表示：“一开始你就抵抗，大众都支持你，一开始你低头哈腰舔着你美爹，大众就开始讨厌你，结果你发现你舔了半天却换来变本加厉的制裁，你退无可退才开始反抗，你觉得还有多少人愿意支持你这个软骨头？”。

用户“一只村草”表态称：“张一鸣本以为美国要娶他，没想到是要强奸，不反抗不行了。”同时也有像“悠仁亲王妃”的用户表示：“不管之前怎么骂它，这次还是得替中国企业挺一把！”

一个名为“美国微信用户联盟” (U.S. WeChat Users Alliance)的组织已经对特朗普政府提起诉讼

与抖音几乎同时上诉美国政府的还包括美国的一个微信用户联合维权组织。特朗普总统8月初签署业务禁令针对的中国企业还包括微信以及其中国母公司腾讯。据包括美联社在内的消息，一个名为“美国微信用户联盟” (U.S. WeChat Users Alliance)的组织声称已经于本周五在旧金山对特朗普政府提起诉讼。

在诉讼中，该组织要求联邦法院法官阻止特朗普的行政令得以之行。并认为它将侵犯美国使用者的言论自由，宗教信仰自由权和其它宪法赋予的权利。该组织的许多用户需要依赖微信相互联系，并组织从事宗教活动。同时这个组织表示和微信在中国的母公司腾讯没有任何关联。

任琛/张筠青（综合报道）

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