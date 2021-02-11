字节跳动同意付9200万美元和解隐私索赔

（德国之声中文网）根据提交到美国伊利诺州地方法院的文件，字节跳动同意支付9200万美元和解一项集体诉讼，以解决该公司旗下 TikTok软件的美国用户先前所提出有关侵犯数据隐私的索赔。

这家拥有约1亿名美国用户的中国短视频软件公司在经过长达一年多的诉讼後，终於同意达成和解。

该公司25日表示：「我们虽然不同意这些指控，但与其进行漫长的诉讼，我们更愿意把精力集中在为TikTok社区打造一个安全丶愉快的体验。」路透社指出，双方在「专家主导的TikTok原始码调查」以及广泛的调解努力後达成和解，但该协议还需要法庭的批准。

路透社报导，该诉讼指称 TikTok软件「渗透到用户的设备，并且提取广泛的私人数据，包括生物识别数据与内容，被告字节跳动利用这些数据内容追踪与描绘TikTok用户的面貌，以达到广告定向投放和盈利等目的。」

美联社指出，该联邦诉讼指控TikTok违反了伊利诺州与生物辨识有关的隐私法，该法允许起诉未经消费者同意就收集消费者数据的公司，包括透过脸部或是指纹扫描取得的数据。

此外，路透社指出，美国的联邦贸易委员会与美国司法部正在调查一项指控，内容与TikTok 未能遵守2019年的一个保护儿童隐私的协议。

翻译：李玟仪

责编：杨威廉

来源：路透社丶美联社

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