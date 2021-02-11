 字节跳动同意付9200万美元和解隐私索赔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2021

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时政风云

字节跳动同意付9200万美元和解隐私索赔

中国科技公司字节跳动先前遭其美国用户指控侵犯数据隐私，该公司虽不同意用户指控，但愿意支付9200万美元和解。

TikTok

字节跳动（ByteDance）先前被控透过旗下短视频软件TikTok获取用户数据。

DW.COM

因担心特朗普的行政令实施后，他和他的1,500名同事将失去工作，TikTok美国的技术产品经理Patrick Ryan以个人的名义于今年8月起诉特朗普政府。他告诉德国之声，该诉讼的目的是把TikTok的美国员工从中美两大政治强国的利益之争中解救出来。

印度媒体本周一晚间报道，印度电子和信息技术部发布了新通知，将去年6月宣布的针对TikTok和其他58款中国手机应用程序的禁令永久化。

美国前总统特朗普试图禁用中国短视频应用TikTok在美业务，拜登上任后却传出将搁置出售案。专家认为，这显示两位总统处理国安危机的做法不同。

继宾州法官之后，华府联邦法官也下达初步禁令，阻止商务部禁止TikTok与美国公司交易。该法官认为美国政府的行动「欠缺考虑其他明显的替代方案」。

（德国之声中文网）根据提交到美国伊利诺州地方法院的文件，字节跳动同意支付9200万美元和解一项集体诉讼，以解决该公司旗下 TikTok软件的美国用户先前所提出有关侵犯数据隐私的索赔。

这家拥有约1亿名美国用户的中国短视频软件公司在经过长达一年多的诉讼後，终於同意达成和解。

该公司25日表示：「我们虽然不同意这些指控，但与其进行漫长的诉讼，我们更愿意把精力集中在为TikTok社区打造一个安全丶愉快的体验。」路透社指出，双方在「专家主导的TikTok原始码调查」以及广泛的调解努力後达成和解，但该协议还需要法庭的批准。

路透社报导，该诉讼指称 TikTok软件「渗透到用户的设备，并且提取广泛的私人数据，包括生物识别数据与内容，被告字节跳动利用这些数据内容追踪与描绘TikTok用户的面貌，以达到广告定向投放和盈利等目的。」

美联社指出，该联邦诉讼指控TikTok违反了伊利诺州与生物辨识有关的隐私法，该法允许起诉未经消费者同意就收集消费者数据的公司，包括透过脸部或是指纹扫描取得的数据。

此外，路透社指出，美国的联邦贸易委员会与美国司法部正在调查一项指控，内容与TikTok 未能遵守2019年的一个保护儿童隐私的协议。

翻译：李玟仪
责编：杨威廉
来源：路透社丶美联社

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