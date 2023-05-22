字节跳动前高管称中共曾访问TikTok香港抗议者数据

（德国之声中文网）视频分享应用TikTok的中国母公司字节跳动（Bytedance）的一名前高管在一份法律文件中指称，一个由中共党员组成的委员会曾使用该公司持有的数据来识别和定位香港的抗议者。

字节跳动美国前工程主管余尹涛（Yintao Yu，音译）表示，该党委会成员也可以访问美国用户数据。字节跳动公司否认了这一指控。

余尹涛在2017年8月至2018年11月期间担任字节跳动美国业务的工程部主管。他今年5月提交在旧金山一家法院提起遭遇不当解雇的诉讼。在提交给法庭的文件中，他说在字节跳动，公司党委成员可获得“超级用户”资格，也被称为“上帝资格”，查看字节跳动收集的所有数据，包括美国用户的数据。

诉状称，字节跳动还为中共保留了一个用来访问美国用户数据的“后门渠道”。

香港是中国的一个自治城市。近年来，在2014年和2019年的大规模抗议活动之后，这个前英国殖民地受到北京更深远的控制。

余尹涛称，“上帝资格”让该党委成员当时可以关注香港的民权活动人士和抗议者，访问了TikTok上包括他们的网络信息、SIM卡识别信息和IP地址在内的数据，目的是识别和定位这些用户。

字节跳动在一份声明中表示，余尹涛的指控“毫无根据”。

“令人奇怪的是，余先生在Flipagram的工作在2018年7月被终止后的五年时间里从未提出过这些指控。”Flipagram是字节跳动曾经营运的一款应用程序，后来因商业原因关闭。该公司表示，“他的行为显然是为了引起媒体关注。”

字节跳动表示：“我们计划强烈反对我们认为该诉状中毫无根据的主张和指控。”

余尹涛的律师、Nassiri & Jung律所的合伙人查尔斯郑（Charles Jung，音译）说，余尹涛提出指控是因为他认为TikTok首席执行官周受资（Shou Zi Chew）今年3月在美国国会听证会上强烈否定中国政府和该公司的关系，让他感到不安。

“在法庭上公开说出真相是有风险的，但社会变革需要说出真相的勇气。”郑律师说，“公共政策以准确的信息为基础对他来说很重要，因此他决心讲述自己的故事。”

TikTok在美国和全世界因其处理数据的方式以及它是否构成国家安全风险而受到严格审查。一些美国国会议员担心TikTok与字节跳动的关系意味着它持有的数据受中国法律的约束。

他们还认为，该应用程序在美国拥有超过1.5亿的月活跃用户，在全球拥有超过10亿的用户，可以被用来扩大中国的影响力。

今年3月，在激烈的众议院听证会上，两党议员就TikTok涉嫌与北京的关系、数据安全和应用程序上的有害内容等问题盘问了周受资。周受资一再否认 TikTok 共享用户数据或与中国当局有任何关系。

为了消除这种担忧，TikTok 表示将与甲骨文合作，将所有美国用户数据存储在美国本土。

在早些时候的一份法庭文件中，余尹涛指责字节跳动通过提升民族主义内容和打压不符合中共的目标的内容，充当中国共产党的“宣传工具”。他还表示，字节跳动响应中共要求共享信息。

余尹涛还指责字节跳动公司从竞争对手和用户那里抓取内容并在其网站上重新发布，夸大关键的参与度指标。他说，他因与公司其他人分享他对看到的“不当行为”的担忧而被解雇。

在中国大陆，字节跳动运营针对国内市场的“抖音”。TikTok是其全球应用程序，可在大多数其他国家/地区使用。它在香港也可以使用，直到2020年香港国安法出台之后退出市场。

任何试图在香港境内打开TikTok的人都会看到一条消息，上面写着“我们很遗憾地通知您，我们已停止在香港运营TikTok。”

禁用TikTok 印度早已先行一步

（美联社）

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