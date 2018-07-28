孕妇药物试验酿悲剧 都怪伟哥

（德国之声中文网）19名新生儿死亡后，这项在孕妇身上进行的药物试验被中止。她们服用的药物含有与伟哥（Viagra）相同的主要成分西地那非（Sildenafil）。这种药物有扩张血管的作用。试验在阿姆斯特丹大学医院和其他7家医学研究中心及3家医院进行。

阿姆斯特丹学术中心（AMC）介绍说，这些孕妇的胎儿此前被诊断出生长迟缓。这项试验表明，"这种药物在胎儿出生后可能带来不良作用"。迄今为止，西地那非主要被用于缓解阳痿症状。

据该中心公布的信息，共有93名孕妇服用了该药，其中19人产下的婴儿降生后不久即死亡。其中11名婴儿出现肺部病症，包括肺部血压过高导致缺氧，其余8名婴儿的死亡原因没有具体说明。另有6名婴儿肺部也出现问题，但未致死亡。

在另一个与之对照的比较组别里，90名孕妇服用的是不含药物成分的安慰剂。她们的胎儿也有发育不足的问题。这一组里母亲生下的婴儿，未发现肺部有严重问题。虽然有3名婴儿染上肺部疾病，但都没有严重到致命。

由于西地那非具有扩张血管的作用，医学研究人员希望它会改善胎盘血液流通。在此前的测试中有迹象表明，这可能会促进胎儿的生长。AMC表示，这种效果未在此次药物试验中得到证实，反而显示，如果怀孕期间服用西地那非，可能对胎儿有害。胎儿"肺部血管受损的可能性高于预期，导致出生后死亡风险上升"。

研究人员指出，所有负面后果都是在婴儿出生后才显现出来的，而他们的母亲并没有产生不良反应。该中心表示，所有参与试验的研究和医护人员都很清楚，药物试验的结果对这些孕妇和她们的生活环境可能产生巨大的影响。院方同每一位受试者进行了详细的面谈，医生向她们提供了尽可能周密的关照。

试验的负责人、妇科医生甘泽福特（Wessel Ganzevoort）对荷兰《人民报》表示："荷兰的医生是很谨慎的。一种药物是否有效和安全，我们希望进行严格的测试。"现在被叫停的这项试验，进行的目的也是为了防止不可靠的药物投放市场。据该报称，药物试验因安全问题被叫停的情况，荷兰每年都会出现多次。

荷兰卫生部门已经介入这一事件。此次针对孕妇的药物试验于2015年开始，定于2020年结束。原计划共让350名孕妇参与这项试验。

叶宣/石涛（德新社）