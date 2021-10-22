 孔院取消有关习近平传记朗诵活动 | 文化经纬 | DW | 24.10.2021

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文化经纬

孔院取消有关习近平传记朗诵活动

德国著名记者奥斯特有关习近平的新书本来安排了推介朗诵活动，但在中国国内的压力下，参与活动的孔子学院取消了原定计划。

Deutschland Konfuzius-Institut | Hannover

汉诺威孔子学院2017年成立时

（德国之声中文网）前《明镜》主编、现任《世界报》出版人的奥斯特（Stefan Aust）日前在法兰克福书展举办的新书推介活动上说，他同盖格斯（Adrian Geiges）合写的新书《习近平 - 世界上最具权势的人》是一本传记作品，原定于10月27日在汉诺威大学以及杜伊斯堡埃森大学同当地的孔子学院举行新书介绍和朗读活动，但该活动被突然取消。奥斯特说，“非常出乎意料，在中国方面的压力下，活动取消。”

他继续说，“据我们了解到的情况，杜伊斯堡方面，中国驻杜塞总领事出面干预。”而据德国记者网络（RND）报道，汉诺威方面则是上海同济大学施加了压力。出版该书的Piper出版社认为，孔子学院受到来自中国国内的巨大压力，称一名孔子学院的工作人员表示，“不可以像正常人那样论述习近平。现在，他不可触碰，不能评说。”出版社经理冯·罗芬贝格（Felicitas von Lovenberg）认为，两家孔子学院取消活动是一个“令人不安、难以接受的信号”。

奥斯特并不认为习近平将臂膀伸向德国，以至于影响到这里的文化活动，“我很难想象习近平会关注我们的新书介绍会”。他更倾向于各级下属主动积极配合。但他认为，“目前的状况显示，中国正在向独裁国家的方向发展”。

Deutschland Stefan Aust Autor

德国著名记者奥斯特

他说，这本书没有任何政治目的，而是讲述习近平生平以及他的政治主张。他认为该书没有敌意，是以多元角度阐述中国的发展历程，尤其是在脱贫方面取得的成就。奥斯特总结道，人类历史上，“首次出现了一个经济上超越西方的专制国家，不仅如此，它还在国际领域，推行同我们的自由理念针锋相对的价值观。”

《习近平 - 世界上最具权势的人》已于今年7月出版。奥斯特在法兰克福书展表示，一直以来，他同中国方面的接触基本顺畅。据了解，该书在其他孔子学院的推介活动尚未取消。

（综合报道）

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