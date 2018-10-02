孔琳琳事件激发讨论：如何看言论自由？

（德国之声中文网）孔琳琳在英国保守党年会期间的一场讨论会上突然怒斥发言者，并与工作人员发生肢体冲突、被带出会场的视频，让中国网民久久不能平静。有人在她身上看到了"中国人该有的骨气"和胆量，并为这位女记者被"粗暴"驱逐并遭警方短暂羁押大喊不平；也有人认为这是一出丑态百出的闹剧，而官方为强悍女记者的作秀撑腰。

在中国被封禁的社交媒体推特上，孔琳琳本人的账号近日来并没有出现有关这次事件的任何直接表述，而只是转推了《环球时报》主编胡锡进的一条推文："为什么在这场会议上中国记者不能有权提问、发表意见？为什么来自中国大陆的观点遭到排斥？今后有这样的会，一定请我去参加。”

此外，胡锡进还在微博上发文指责香港媒体造谣："香港一些媒体和在场的香港极端反对派都宣扬央视女记者"掌掴"了义工，幸亏有视频，否则他们的造谣就成真了。仅这一点，就足见香港极端反对派和支持他们的媒体毫无底线，他们对事件的描述不可信。至于为什么央视女记者要被从伯明翰的会议（英保守党年会的"边会"，专门讨论香港问题，香港多名极端反对派人士与会"告状"）现场往外赶，不能光听那些人的一面之词，我期待更多信息。常识是，记者有权进入这样的会场，并提出最尖锐的问题。"

中国记者多重角色

很多网友认定孔琳琳是正当表达观点，却"遭到百般阻挠，甚至人身侵犯"，更将矛头指向"西方的言论自由"。网名Gistinlong的网友写道："这才是应该有的态度，想不到的是孔琳琳这样居然有人还说她丢中国人的脸，你不是神经病！就是内奸了！"

微博用户"周政CHANGSHA"则指出："孔琳琳这个事情的荒唐之处是，一个记者在国外才能享受言论自由的殊荣，而她的国人纷纷攻击他国不自由。"

"南京龙"的博客写道："无疑，这名女记者是爱国的，但爱的很肤浅，很没品味，还带有某种表演性质。……处置不当不但不能为国争光，反而让祖国蒙羞。孔琳琳深入思考过这个问题吗？ 孔琳琳考虑不到还可原谅，她所在单位央视考虑不到这一点就说不过去了。正是该记者的上峰考虑不到，才助长了孔琳琳越走越远。"

北京央视总部大楼

"若水82"则更直接地认为孔琳琳的举动"超出了一名记者的工作范畴。……对于走向国际媒体的记者，当更要坚守新闻职业者的操守，而不是简单地沦为一些机构的代言人，和简单地民族主义情绪的发泄者。"

浙江大学教授吴飞对BBC中文网表示："从专业主义来讲，记者是事实的陈述者与报导者，在很多情况下，不应该是事件的直接参与者，但中国的驻外记者，他既是记者，也是一个国家意志的宣传者，所以传统的专业主义的理念，并不完全适合对中国驻外记者的分析，因为这些记者有多重的角色。"

人权律师刘晓原的推文从中国的司法现实进行了对比："如是在国内闹，刑拘不取保，很可能判刑。"

问问维尼熊

争议网红、在中国大陆仍有相当多粉丝的德国人雷克（德国自干五）在推特发布视频，讲了自己对此事的看法。他对一些中国人对言论自由的理解感到不可理喻："跟一部分中国人谈法治、民主、言论自由，感觉就像跟盲人聊色彩。怎么跟你形容红色，如果你看不见的话？"

雷克全程用中文评论说，言论自由不是说可以不顾场合、无视规则地表达和攻击他人，如果主办方认为这破坏了应有的秩序，就有权把你请出去。在自由社会，有足够多的其他场合和渠道可以发表各种不同意见。"希望她（孔琳琳）回北京后，去人民大会堂，问问维尼熊（指习近平），你这个连任是怎么回事？"

雷克在评述了一番后，似乎最终悟出了一点什么，他问中国网友："这些事情真的有那么难懂吗？还是你们在装傻？"