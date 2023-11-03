孔子學院在美數量銳減 未來何去何從?

（德國之聲中文網）美國政府問責署（GAO）最新報告顯示，曾經廣設在美國境內44州的中國「孔子學院」幾乎全數關閉。孔子學院近年來在西方屢受質疑，被不少國家視為北京在他國實施監視及「大外宣」的手段。但有學者認為，雖然該機構在西方受到抵制，但隨著中國在其他地區的好感度增加，孔院的未來似乎也已經找到落腳處。

中國孔子學院官網顯示，該機構自2004年開始與海外機構合作設立孔子學院，主要宗旨為「促進中文傳播，加深世界人民對中國語言文化的了解」，是秉持「相互尊重、友好協商、平等互利」原則設立的非營利教育計畫。

美報告：境內僅剩5間

根據美國的報告，孔子學院在2019年間在全美44州有多達96所機構，僅有6個州的大專院校完全沒有設立相關設施。如今全美孔院數量僅剩下5間，對比先前全盛時期的110所大幅縮水。

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前美國總統川普執政時期，祭出多項措施打擊孔子學院。在《2019年國防授權法案》中，限制國防部對設有孔子學院的大學補助，等同讓美國學校必須在國防部和孔子學院提供的補助資金中做出取捨。

另外，美國國務院也在2020年宣布認定孔子學院的美國中心為「外國使團」，進一步對該中心施壓。時任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，中國「利用了美國的開放性，在美國進行了大規模、資金充裕的宣傳攻勢和影響行動。」

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）過去也透露，該單位將孔子學院視為「中國軟實力戰略和影響力的一部分」。

事實上不只美國，德國聯邦科研教育部長施塔克-瓦欽格（Bettina Stark-Watzinger）今年6月接受德媒《商報》採訪時，也敦促獨立的德國高等教育際機構結束和孔子學院的合作關係，並呼籲相關院校「以批評眼光重新評估和孔子學院的聯繫」。

孔子學院改名再出發？

雖然美國境內的孔子學院看似陸續關閉，但美國學者協會（NAS）在去年6月提出的報告中稱，許多已經解散的孔子學院改了新的名稱後又重新開放，至少有28所學術機構用類似的項目取代了原先的機構，而且還有至少58所和早前的合作夥伴保持「密切的關係」。

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NAS外交與安全研究資深研究員歐克斯內瓦德（Ian Oxnevad）在美國智庫哈德遜研究所的研討會中指出，「由於孔子學院遭到大規模抵制，孔子學院基本上已經關閉。它們經常被重新命名為不同的項目」，而且在某些情況下允許中國繼續監視海外異議人士。

目標轉向中東、北非盟友圈

值得注意的是，雖然部分西方國家對於孔子學院的質疑聲浪升高，但在中東和北非地區的數量仍持續增加。

新華社1日報導稱，由中國燕山大學和非洲博茨瓦纳國際科技大學共同成立的孔子學院在該國正式揭牌。這也是繼2009年上海師範大學與博茨瓦纳大學合作之後，該國境內的第2所孔院。

中國外交及戰略學者查茲札（Mordechai Chaziza）分析認為，孔子學院在中東和北非地區的影響力擴大，機構數量從2006年開始不斷增加。截至2023年6月底為止，已經在該地區設立23所研究單位。

查茲札提到，中東和北非國家對於中國主要抱持著正面看法，反觀歐美國家則偏向負面。如今在中國和西方國家的緊張關係之下，位於當地的孔子學院可能會進一步關閉。雖然不太可能「完全消失」，但孔院的未來似乎在中東和北非地區、南美洲和非洲這些中國的盟友圈。

當前中國在中東和北非地區國家採取「軟硬兼施」的作法，除了強化經濟、軍事戰略等「硬實力」外交關係外，也持續推動文化、語言等「軟實力」外交來強化地區雙邊關係。

（綜合報導）

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