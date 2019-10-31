孔子学院院长遭比利时拒绝入境

（德国之声中文网）比利时当局周三(10月30日)表示，布鲁塞尔自由大学(UVB)孔子学院院长宋新宁已经被拒绝入境。

宋新宁接受路透社采访时说，他被禁止入境的原因是他被指控从事间谍活动。他在电子邮件中说，比利时国家安全局错误地指控他在比利时与中国情报部门合作，他已经对入境遭拒一事提出上诉。

比利时内政部发言人厄尔诺德（Dominique Ernould）表示，宋已经被拒绝返回布鲁塞尔，他在布鲁塞尔自由大学孔子学院工作的许可证也遭取消。但当局以案件牵涉个人隐私为由，拒绝提供更多信息。

宋新宁告诉路透社，比利时这道禁令也意味着，他将被禁止进入所有其他欧洲申根国家。

充满争议的孔子学院

孔子学院中心是促进中国语言和文化的中国国家组织，经常设立在世界各地的大学。近来世界各地的孔子学院争议不断。随着世界经济体之间的关系紧张化，一些中国学者或是专业人士也被卷入其中，在欧洲和北美受到更严格的审查。除此之外，国际的纷争也激发了欧美一些教育机构或是工作场所中的反华情绪，导致中国学者或专业人士受到牵连，在组织中的忠诚度不被信任。

布鲁塞尔自由大学(VUB)以荷兰语为主要教学语言，其校内的孔子学院是该校与中国四川大学及人民大学的合作计划，从2016年起设立至今。该学院的网站上有孔子学院院长宋新宁、中国总理李克强、比利时时任总理米歇尔（Charles Michel）的照片。VUB告诉路透社，与中国等国家的交流都需要经过非常审慎的考虑，「但VUB依然坚信，人民和社会只有通过对话才能前进。」

学校媒体联络人维特曼斯（Sicco Wittermans）表示，该大学目前正在与比利时情报机构紧密合作，处理与孔子学院有关的问题。他说：「举个例子来说，在孔子学院任命新主任时，我们咨询了国家安全部门。」他补充说，孔子学院的合同明年即将到期，将会对是否续约进行全面审慎的考虑。

夏立民/罗法（路透社）