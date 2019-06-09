 孔子学院院长遭比利时拒绝入境 疑美方是始作俑者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2019

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孔子学院院长遭比利时拒绝入境 疑美方是始作俑者

比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。

Belgien Freie Universität Brüssel (Imago/Belga)

布鲁塞尔自由大學孔子学院目前拒绝就与宋新宁有关的任何问题发表评论。

（德国之声中文网）比利时当局周三(10月30日)表示，布鲁塞尔自由大学(UVB)孔子学院院长宋新宁已经被拒绝入境。

宋新宁接受路透社采访时说，他被禁止入境的原因是他被指控从事间谍活动。他在电子邮件中说，比利时国家安全局错误地指控他在比利时与中国情报部门合作，他已经对入境遭拒一事提出上诉。

比利时内政部发言人厄尔诺德（Dominique Ernould）表示，宋已经被拒绝返回布鲁塞尔，他在布鲁塞尔自由大学孔子学院工作的许可证也遭取消。但当局以案件牵涉个人隐私为由，拒绝提供更多信息。

宋新宁告诉路透社，比利时这道禁令也意味着，他将被禁止进入所有其他欧洲申根国家。

宋新宁：曾被问是否能与美国情报部门合作

据《南华早报》报道，宋新宁在接受采访时表示，比利时官方的指控“很可笑”，他否认曾与中国当局分享联系人和工作信息，也否认得到中国官方协助。不过宋新宁表示，确实认识前中国国家安全部部长耿惠昌，两人都曾在人民大学教课。

他还表示，怀疑被拒绝入境是因为来自美方的影响，称之前曾经拒绝一名美国外交官要求其与美国情报部门合作的要求。“我记得，他很直白地问：‘我知道你与中国情报部门合作，你能同我们合作吗？’“宋新宁称自己立刻拒绝了该要求。

他说，“在（与美国外交官）会面时，我曾得到警告，如果不合作会有严重后果。显然，这就是后果。我对此有准备”。

宋新宁给出了这位美国外交官的姓名，但《南华早报》因为无法联系到该外交官本人，因此没有在报道中提及其姓名。美国驻比利时使馆则拒绝就此事进行评论。

截至发稿，比利时政府方面尚未就此事表态。

中国外交部发言人耿爽在周四的例行记者会上称，比利时媒体称宋新宁教授在比利时当地的中国商界和学术界招募谍报人员“完全是不实之词，别有用心”，并表示希望有关方面在看待孔子学院的时候“要从事实出发，不要主观臆断，对孔院进行污蔑和抹黑”。

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充满争议的孔子学院

孔子学院中心是促进中国语言和文化的中国国家组织，经常设立在世界各地的大学。近年来，世界各地的孔子学院争议不断。随着世界经济体之间的关系紧张化，一些中国学者或是专业人士也被卷入其中，在欧洲和北美受到更严格的审查。除此之外，国际的纷争也激发了欧美一些教育机构或是工作场所中的反华情绪，导致中国学者或专业人士受到牵连，在组织中的忠诚度不被信任。

布鲁塞尔自由大学(VUB)以荷兰语为主要教学语言，其校内的孔子学院是该校与中国四川大学及人民大学的合作计划，从2016年起设立至今。该学院的网站上有孔子学院院长宋新宁、中国总理李克强、比利时时任总理米歇尔（Charles Michel）的照片。VUB告诉路透社，与中国等国家的交流都需要经过非常审慎的考虑，「但VUB依然坚信，人民和社会只有通过对话才能前进。」

学校媒体联络人维特曼斯（Sicco Wittermans）表示，该大学目前正在与比利时情报机构紧密合作，处理与孔子学院有关的问题。他说：「举个例子来说，在孔子学院任命新主任时，我们咨询了国家安全部门。」他补充说，孔子学院的合同明年即将到期，将会对是否续约进行全面审慎的考虑。

夏立民/王凡/罗法（路透社，南华早报）

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