 孔子学院若关闭 德国人去哪里学中文？ | 文化经纬 | DW | 21.09.2020

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文化经纬

孔子学院若关闭 德国人去哪里学中文？

德国自民党正在酝酿提案，要求德国高校尽快结束与孔子学院的合作，以摆脱中国的政治影响。不过，在一些德国学生以及学术界人士担心，德国难以在短期内打造自主的中文课程、中国知识培训，以填补孔子学院留下的空缺。

Deutschland Konfuzius-Institut | Stralsund (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

2016年施特拉尔松德孔子学院成立时，默克尔（右）与时任中国驻德大使史明德（左）共同出席其揭幕仪式

(德国之声中文网)"要是孔子学院被关闭的话，我会觉得非常可惜！"25岁的杰西卡，是德国特里尔大学机械工程系的硕士研究生，她经常参加大学内孔子学院的书法课等活动，还计划在近期报名孔子学院的中文课程。

杰西卡听说了近期德国政坛对孔子学院越来越多的质疑，她有些担忧，目前她所参加的这些课程，今后可能会受到不利的影响。

除了特里尔，孔子学院在德国境内还有18处分院。短短几年前，德国政坛对孔子学院的主流意见都是赞美，2016年德国总理默克尔甚至还亲自为北部海滨城市施特拉尔松德的孔子学院揭牌--施特拉尔松德位于默克尔本人的联邦议会选区。

Karte Konfuzius Institute in Deutschland DEU

德国境内共有19所孔子学院

随着美国、澳大利亚等国纷纷出手限制各自境内的孔子学院，德国政坛的风向也在2019年前后发生了变化。现在，德国自民党更是在酝酿一份提案递交联邦议会辩论，要求尽早终止德国高校与中国孔子学院的合作。

德国多所孔子学院的德方负责人注意到了这个动向，他们在今年8月发表的一份声明中指出，孔子学院举办的各类活动既面向德国高校内部，也向公众开放，"话题不设限制"。孔子学院声称，其目标是提供"全面丰富的议题"，"具有批判性地探讨中国的社会、政治、经济发展。"

Jens Brandenburg FDP (Tobias Koch)

自民党德国联邦议会议员布兰登堡

自民党酝酿提案

自民党提案发起人、联邦议员布兰登堡(Jens Brandenburg)对这个说法表示怀疑。他在接受德国之声采访时说，德国联邦政府今年初在一份文件中承认，"知晓"德国境内孔子学院的课程设置、教材选用、人士安排受到中国当局的政治影响。虽然布兰登堡没能给出任何具体案例，但是依然坚持认为，"德国高校的科研与教学自由显然受到了攻击"。

孔子学院在德国通常挂靠当地的高校，州政府也会视情况予以财政补贴。目前，杜塞尔多夫大学、汉堡大学已经决定将停止与孔子学院的合作。

DW.COM

继上个月宣布将孔子学院美国中心列为外国使团後，美国国务卿蓬佩奥周二再表示，美国大学可望在年底关闭所有孔子学院，并说中国带来的挑战与冷战时期不同。

孔子学院在全世界范围内饱受争议。原因包括它的中国官方背景以及传播信息的政治正确性。德国自民党人士如今提出不能用德国纳税人的钱支持孔子学院搞宣传工作的说法。孔子学院的一名德方院长谈了他的看法。

近日，柏林自由大学数名校友向德国教育科研部长、柏林市长、该校校长等人发表一封公开信，呼吁澄清该校东亚学系一名德国教授职位由中国出资的问题并立即终止这种状况。公开信倡议人穆达伟(David Missal)2018年8月曾因追踪中国维权律师遭打压事件而被中国驱逐出境。

不过，即便停止合作后，孔子学院依然会在德国继续运营。杜塞尔多夫市政府现在就取代了杜塞尔多夫大学，成为了当地孔子学院的德方合作伙伴。杜塞尔多夫孔子学院院长培高德（Cord Eberspaecher）对德国之声表示，这是因为该院此前每年有700余名学生，"要是关闭了，他们又能去哪里呢？"

特里尔大学的杰西卡也说，如果想在德国好好学习中文，确实很少听说能有比孔子学院更好的选择。

自民党议员布兰登堡也不否认这一点，他对德国之声说，德国在中文教学方面如此依赖中共，这是"不可接受的"。他呼吁，德国必须独立出资，扩大本国的"中国能力"。自民党的提案草案中也提到，德国应当就中国文化设立"独立的教席及学院"，从而脱离中国的政治影响。提案还呼吁应当增加聘请中国的异议学者、艺术家、人权人士。

空缺难以填补

杜塞尔多夫孔子学院院长培高德认为，自民党"打造自主的中国能力"之提议原则上相当不错，但是却只涉及了孔子学院与高校的合作，"这远远不够，因为孔子学院的实际工作重心是为德国企业提供的各类咨询、培训。德国孔子学院现在填补了一个他人无法满足的需求。"

Deutschland Studentin Jessica Plaßmann (privat)

特里尔大学的硕士研究生杰西卡

培高德同时也指出，在德国孔子学院内，台湾、西藏、天安门事件等敏感议题"确实难以讨论"。他不过也对德国之声强调，在他的课上，这些话题还是会出现的。培高德说，作为孔子学院德方院长，还是有一定的权力来阻挡中方很明显的宣传行径。"很明显的宣传性活动，我可以不让举办。就算我无法阻止这样的宣传任务，我还能尽量减少对此次活动的广告。如果最后只有5个观众前来，我就成功了。"

特里尔大学的杰西卡认为，并非所有的孔子学院教师都会遵循中国官方立场。"孔子学院官方当然不会去提及台湾这样的敏感议题，但是我们却可以和教师讨论这些话题。我的老师是一个来自大陆的华人，她就对我说，如果要想更好地体验中国传统文化，那就应该去台湾，那里对传统文化的保护比北京、上海更出色。"

 

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