嫦娥开始挖土 有去还得有回

（德国之声中文网）据新华社、中国央视等媒体报道，中国嫦娥五号探测器已经在12月1日晚间着陆在月球表面预定区域。探测器是在一星期前（11月24日夜间）由长征五号火箭搭载从中国海南岛文昌卫星发射中心升空。

以中国月亮女神嫦娥命名的“嫦娥5号”由轨道器、着陆器、上升器和返回器等4部分组成。着陆器降落在月球表面后，嫦娥5号探测器的机械臂将分别从月表以及钻孔中取样，钻孔深度约2米。随后将样品装入样品箱。

月球的白天而非黑夜

此后，探测器将从月球发射，并与上空的轨道器对接后，将岩石样品装入太空舱，然后返回地球。该太空船计划于12月16日或17日着落内蒙古。如果发射，采样，返回成功，中国将成为继美国和苏联之后的第三个成功实现这一探月计划的太空国家。前苏联已于1960年代以及美国于70年代成功实现了月球探测任务。此次为期三周的复杂月球探测之旅也被视为是在为将来可能的载人登月任务做准备。

新材料

科学家们迫切地等待着这些样本，因为尚未有来自月球近代历史的岩石被带回到地球上进行研究。以德国天文学家卡尔·鲁姆克（Karl Rümker）（1788-1862）的名字命名的“风暴海洋”中的火山区仅有120万年的历史。另一方面，美国和苏联收集的月球岩石年龄则更长一些，分别为310万年和440万年。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社)

中国航天的"五年计划" 月球背面 12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

中国航天的"五年计划" 玉兔长眠 而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

中国航天的"五年计划" 遥遥在望 白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

中国航天的"五年计划" “全副武装” 在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

中国航天的"五年计划" 深而益远 除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

中国航天的"五年计划" 重型火箭 而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

中国航天的"五年计划" 全新基地 值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

中国航天的"五年计划" 空间站 令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

中国航天的"五年计划" 成熟技术 不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

中国航天的"五年计划" 太空女侠 在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

中国航天的"五年计划" 导航系统 白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

中国航天的"五年计划" 国际合作 中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。 作者: 文山



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