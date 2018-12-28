 嫦娥四号登月 人类首次掀开月背面纱 | 科技环境 | DW | 03.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

嫦娥四号登月 人类首次掀开月背面纱

经过三个多星期旅程，中国探测器「嫦娥四号」成功登陆月球背面，成就人类史上第一次。中国这一步宣示了其技术的飞跃，在人类重返月球的竞赛中具有里程碑意义。

Mondsonde Chang'e-4 (picture-alliance/Xinhua News Agency/J. Liwang)

2019年1月3日，嫦娥四号成功登陆月球背面。图为新华社发佈，在北京航天飞行控制中心拍摄的降落过程示意图。

(德国之声中文网) 中国官媒新华社发佈，週四 (1月3日) 早上10时26分，「嫦娥四号」探测器着陆在月球背面南极的艾特肯盆地 (South Pole-Aitken basin)，是人类探测器首次登陆月球背面。

报导指「嫦娥四号」花了26天，飞越约38万公里后，在週四进入月球表面15公里的准备轨道，以每秒1.7公里的速度开始降落。这台重量超过一吨的探测器到达月球表面100米后识别障碍物和坡度，并选定相对平坦的区域垂直下降，最终降落于冯·卡门 (Von Kármán) 撞击坑内。官方发佈指，此次着陆地区是太阳系中已知的最大撞击坑之一，具有研究月球和太阳系早期历史的重要价值。

降落后一个多小时，「嫦娥四号」把首张月球背面照片传回地球。往后它将通过「鹊桥号」中继卫星的通信系统进行调整，选择时机分离着陆器与巡视器，它也建立了「定向天线高码速率链路」，稳定月球背面和地球的通信。为了解决地球与月球背面的通信问题，中国已经在去年5月發射了「鹊桥号」中继卫星前往月球背面上空的地月L2点。

Rückseite des Mondes von der Mondsonde Chang'e-4 (picture-alliance/Xinhua News Agency)

「嫦娥四号」在月球背面着陆点拍摄的图像，并通过「鹊桥号」中继卫星传回地球。这是世界第一张近距离拍摄的月球背面照片。

DW.COM

冷战的年代，太空是美苏之间的较量舞台。如今，耗资巨大的航天事业越发依赖国际间的合作。不论是探索遥远的火星，还是“近在咫尺”的月球。 (07.10.2018)

中国的“嫦娥四号”探测器将首次在月球背面的“软着陆”。在德国北方波罗的海之滨的基尔市，几名科学家正紧张、兴奋地关注着来自西昌卫星发射中心的消息。 (08.12.2018)

周一凌晨，一枚中继通讯卫星从中国西昌卫星发射中心升空，奔赴位于月球背面上空的地月L2点。这枚名为“鹊桥”的卫星，将为预定年底发射的“嫦娥四号”月球背面探测器“搭桥”，在其着陆月球背面时提供中继通讯。 (21.05.2018)

新一轮太空竞赛

这次随着「嫦娥四号」登月的，还包括来自德国基尔大学的粒子辐射探测仪，採集数据研究宇宙射线辐射对太空人健康的影响。此外，荷兰和瑞典也参与了中国这次登月计划，其中荷兰的科研设备已在去年随「鹊桥号」中继星先行升空。

【延伸閱讀﹕「嫦娥」再奔月 德国正「搭车」】

近年来，美、欧、俄、中等航天大国纷纷重提载人探月任务。美国与俄罗斯计划在2024年前后共同建成「深空门户」太空站 (Deep Space Gateway)，在月球轨道上运行，作为载人登月、飞往火星的基地以及中转站。而中国航天部门也有计划在本世纪三十年代实现载人登月，正在进行中的「嫦娥」无人探月工程，可以被视为载人登月的先导任务。

李芊/杨威廉 (综合报导)

观看视频 01:24
直播
01:24 分钟

“嫦娥四号”上的德国科研仪器

DW.COM

中国航天的"五年计划"

12月27日，中国国务院发表了《2016中国的航天》白皮书，回顾了过去5年取得的成就，并对未来5年进行展望。其中透露中国计划在2018年实现在月球背面软着陆、2020年发射首枚火星探测器。 (27.12.2016)  

相关音频视频

“嫦娥四号”上的德国科研仪器  

相关内容

China Mondlandungsmission Chang'e-4

“嫦娥四号”上的德国科研仪器 28.12.2018

来自中国的飞船，搭载着德国的仪器，前往月球背面进行软着陆。国际化的科研团队，有着雄心勃勃的目标。

Xi Jinping Rede Taiwan

德语媒体: 习近平对台喊话统一 02.01.2019

德语媒体周三报道了中国领导人习近平发表的引起广泛关注的对台政策讲话。此外，“嫦娥”空间探测器的登月使命及雄心勃勃的中国航天计划也是媒体报道的话题。

China Chang'e-4 Mondprogramm | Start

“嫦娥”再奔月 德国正“搭车” 08.12.2018

中国的“嫦娥四号”探测器将首次在月球背面的“软着陆”。在德国北方波罗的海之滨的基尔市，几名科学家正紧张、兴奋地关注着来自西昌卫星发射中心的消息。

广告

经济纵横

USA Apple Privacy - CEO Tim Cook (picture alliance/Zumapress/K. Mondon)

中国经济持续放缓 苹果罕见下修财测

华为财务长孟晚舟被逮捕后，外界关注中国是否会瞄准美企高阶主管报复。不过苹果公司执行长库克表示不担心，仍会照常到中国出差。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 