嫦娥四号登月 人类首次掀开月背面纱

(德国之声中文网) 中国官媒新华社发佈，週四 (1月3日) 早上10时26分，「嫦娥四号」探测器着陆在月球背面南极的艾特肯盆地 (South Pole-Aitken basin)，是人类探测器首次登陆月球背面。

报导指「嫦娥四号」花了26天，飞越约38万公里后，在週四进入月球表面15公里的准备轨道，以每秒1.7公里的速度开始降落。这台重量超过一吨的探测器到达月球表面100米后识别障碍物和坡度，并选定相对平坦的区域垂直下降，最终降落于冯·卡门 (Von Kármán) 撞击坑内。官方发佈指，此次着陆地区是太阳系中已知的最大撞击坑之一，具有研究月球和太阳系早期历史的重要价值。

降落后一个多小时，「嫦娥四号」把首张月球背面照片传回地球。往后它将通过「鹊桥号」中继卫星的通信系统进行调整，选择时机分离着陆器与巡视器，它也建立了「定向天线高码速率链路」，稳定月球背面和地球的通信。为了解决地球与月球背面的通信问题，中国已经在去年5月發射了「鹊桥号」中继卫星前往月球背面上空的地月L2点。

新一轮太空竞赛

这次随着「嫦娥四号」登月的，还包括来自德国基尔大学的粒子辐射探测仪，採集数据研究宇宙射线辐射对太空人健康的影响。此外，荷兰和瑞典也参与了中国这次登月计划，其中荷兰的科研设备已在去年随「鹊桥号」中继星先行升空。

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近年来，美、欧、俄、中等航天大国纷纷重提载人探月任务。美国与俄罗斯计划在2024年前后共同建成「深空门户」太空站 (Deep Space Gateway)，在月球轨道上运行，作为载人登月、飞往火星的基地以及中转站。而中国航天部门也有计划在本世纪三十年代实现载人登月，正在进行中的「嫦娥」无人探月工程，可以被视为载人登月的先导任务。

李芊/杨威廉 (综合报导)