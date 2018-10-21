 “嫦娥”再奔月 德国正“搭车” | 科技环境 | DW | 08.12.2018

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科技环境

“嫦娥”再奔月 德国正“搭车”

中国的“嫦娥四号”探测器周六凌晨发射升空，并将在一个月后尝试首次在月球背面的“软着陆”。在德国北方波罗的海之滨的基尔市，几名科学家正紧张、兴奋地关注着来自西昌卫星发射中心的消息。

China Chang'e-4 Mondprogramm | Start (picture-alliance/Photoshot)

"嫦娥四号"在北京时间周六(12月8日)凌晨2点23分从西昌卫星发射中心搭载长征三号乙改进III型火箭升空。

(德国之声中文网) 来自中国山东的于佳，是德国基尔大学地外物理系的博士后研究员。这些天，他忙着在实验室里测试一台粒子辐射探测仪的数据传输功能。该仪器具备带电粒子、中性粒子自动化检测等多项功能。五脏俱全的仪器，体积却只有两个咖啡杯那般大小。

Deutsches Forschungsgerät auf chinesischer Mondsonde | Lunar Lander Neutron Dosimetry (Institut für Experimentelle und Angewandte Physik der Uni-Kiel)

基尔大学物理系开发的粒子辐射探测仪，将随“嫦娥四号”登陆月球背面。

"这台仪器搭载中国的'嫦娥四号'，一同在月球背面着陆。这是人类探测器首次在月球背面进行着陆。"

基尔大学实验室里的这台探测仪，其实只是一件备份。和它结构完全相同的"孪生兄弟"，几个月前就已经被装载到"嫦娥四号"里，即将发射升空，前往月球背面实施软着陆。为了解决地球与月球背面的通信问题，中国已经在今年5月发射了"鹊桥号"中继卫星前往月球背面上空的地月L2点。

Deutsches Forschungsgerät auf chinesischer Mondsonde | Prof. Robert F. Wimmer-Schweingruber (DW/Mu Cui)

维默教授

基尔大学的粒子探测仪随"嫦娥四号"着陆后，就将正式开始在月球表面的科研工作。采集到的辐射数据，将通过"鹊桥号"中继星，源源不断地传回地球。

于佳的导师、月球粒子辐射探测仪项目的负责人维默教授(Robert Wimmer-Schweingruber)对德国之声介绍说，这些数据将用来研究宇宙射线辐射对宇航员健康的影响。他相信，今后十年内，人类有望重返月球，月球背面也是可能的着陆地点之一。

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冷战的年代，太空是美苏之间的较量舞台。如今，耗资巨大的航天事业越发依赖国际间的合作。不论是探索遥远的火星，还是“近在咫尺”的月球。 (07.10.2018)

周一凌晨，一枚中继通讯卫星从中国西昌卫星发射中心升空，奔赴位于月球背面上空的地月L2点。这枚名为“鹊桥”的卫星，将为预定年底发射的“嫦娥四号”月球背面探测器“搭桥”，在其着陆月球背面时提供中继通讯。 (21.05.2018)

十年前，中国发射了首颗探月卫星，该国野心勃勃的探月工程开始。同样对月球感兴趣的还有美国、俄罗斯和欧洲。不过在探月这件事上，中国似乎更爱“单打独斗”，而美、俄、欧则选择合作建设。 (29.10.2017)

中国媒体报道，中方正与欧洲航天局等机构探讨建设“月球国际村”。欧洲航天局证实相关消息，称“月球村”未来可作为火星使命的发射台。 (26.04.2017)

谁将率先重返月球？

1972年12月，在完成六次登月任务后，耗资巨大的美国阿波罗探月计划落下了帷幕。阿波罗17号飞船的宇航员，也成为了迄今最后一次踏上月球的人类。近年来，美、欧、俄、中等航天大国纷纷重提载人探月任务。美国与俄罗斯计划在2024年前后共同建成"深空门户"空间站(Deep Space Gateway)，运行于月球轨道上，将其作为载人登月、飞往火星的基地以及中转站。而中国航天部门也有计划在本世纪三十年代实现载人登月，正在进行中的"嫦娥"无人探月工程，可以被视为载人登月的先导任务。

基尔大学的维默教授说："我认为，首先实现重返月球目标的，会是中国人。中国的航天计划现在有着最强的驱动力，进展速度明显高于俄罗斯和美国。我甚至怀疑美国人和俄国人是不是真心想登上月球以及火星。"

欧洲空间局的宇航员，一直都是搭载美国或者俄罗斯的航天器进入太空。在载人登月议题上，欧洲也需要合作伙伴。不久前，欧空局局长沃纳(Jan Wörner)在接受德国之声采访时表示，希望中国届时实施载人探月、载人火星任务时，也能像如今的"嫦娥"项目一样开放国际合作。近年来，欧空局还为多名宇航员进行中文语言培训，毛雷尔(Matthias Maurer)、克里斯托弗莱蒂(Samantha Cristoforetti)等人还曾与中国航天员一同参加训练。

Deutsches Forschungsgerät auf chinesischer Mondsonde | Dr. Jia YU und Prof. Robert F. Wimmer-Schweingruber (DW/Mu Cui)

于佳和维默教授在实验室中。桌上的电脑连接到粒子辐射探测仪的备份件上。

开放国际合作

除了德国基尔大学的粒子辐射探测仪，此次“嫦娥四号”项目，还有两台其他欧洲国家的科研设备，分别来自荷兰和瑞典。其中，荷兰的设备已经在今年5月随“鹊桥号”中继星先行升空。维默教授对德国之声介绍说，大约三年前，他的团队就向中科院国家空间科学中心申请了"嫦娥四号"的载荷舱位。"我们去北京展示了我们的科研计划，几个月后我们就收到了邮件，给我们带来了巨大的喜悦。我猜测，选中我们大概是因为我们的研究是为载人登月做准备的，而中国人很有可能会率先重返月球。"

China Mondlandungsmission Chang'e-4 (picture-alliance/Photoshot)

嫦娥四号登陆效果图

已经为这台粒子辐射探测仪忙碌了两年的于佳，还在实验室里与维默教授商讨仪器着陆后的数据接收等各类问题。于佳介绍说，登月后，他们的探测仪将与"嫦娥四号"一起接受月球表面恶劣环境的考验，其中最大的难点在于长达14天、没有阳光的"月夜"，仪器届时将面临摄氏零下150度以下的低温。"届时，着陆器的顶盖将会封闭。没有太阳能的情况下，‘嫦娥四号’上的核热电池只能满足最最基本的供电需求，其产生的热量也将用来给仪器保温，防止它们被冻坏。14天后，太阳重新照到着陆器上，探测仪重新开机。14天的月夜与月昼不断循环。"

不过，这是于佳与维默一个多月后才需要担心的事情。"嫦娥四号"已经在北京时间周六(12月8日)凌晨2点23分搭载长征三号乙改进III型火箭升空。随后，它将经历一系列复杂的变轨过程，大约一个月后在月球背面着陆。"嫦娥"工程此前的三枚探测器，全都取得了成功。

  • Bild von der Rückseite des Mondes (picture-alliance/dpa/NASA)

    中国航天的"五年计划"

    月球背面

    12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

  • China Ein Modell der Mond-Rover Yutu (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    玉兔长眠

    而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

  • China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    遥遥在望

    白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

  • China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    “全副武装”

    在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

  • Jupiter-Monde Montage (NASA/JPL/DLR)

    中国航天的"五年计划"

    深而益远

    除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

  • China Rakette wird in den Weltraum geschossen (REUTERS/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    重型火箭

    而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

  • China Wenchang Raketenstart Langer Marsch 7 (picture-alliance/dpa/Y. Jun)

    中国航天的"五年计划"

    全新基地

    值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

  • Chinesisches Raumschiff Shenzhou-11 (picture alliance/Xinhua/Q. Zhendong)

    中国航天的"五年计划"

    空间站

    令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

  • China Shenzhou 11 Astronaute (Picture-Alliance/dpa/H. H. Young)

    中国航天的"五年计划"

    成熟技术

    不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

  • China Astronautin Wang Yaping (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    太空女侠

    在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

  • Beidou Navigation (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    导航系统

    白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

  • Satellit Galileo (GSA)

    中国航天的"五年计划"

    国际合作

    中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。

    作者: 文山


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中国航天的"五年计划"

12月27日，中国国务院发表了《2016中国的航天》白皮书，回顾了过去5年取得的成就，并对未来5年进行展望。其中透露中国计划在2018年实现在月球背面软着陆、2020年发射首枚火星探测器。 (27.12.2016)  

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