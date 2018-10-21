“嫦娥”再奔月 德国正“搭车”

(德国之声中文网) 来自中国山东的于佳，是德国基尔大学地外物理系的博士后研究员。这些天，他忙着在实验室里测试一台粒子辐射探测仪的数据传输功能。该仪器具备带电粒子、中性粒子自动化检测等多项功能。五脏俱全的仪器，体积却只有两个咖啡杯那般大小。

"这台仪器搭载中国的'嫦娥四号'，一同在月球背面着陆。这是人类探测器首次在月球背面进行着陆。"

基尔大学实验室里的这台探测仪，其实只是一件备份。和它结构完全相同的"孪生兄弟"，几个月前就已经被装载到"嫦娥四号"里，即将发射升空，前往月球背面实施软着陆。为了解决地球与月球背面的通信问题，中国已经在今年5月发射了"鹊桥号"中继卫星前往月球背面上空的地月L2点。

维默教授

基尔大学的粒子探测仪随"嫦娥四号"着陆后，就将正式开始在月球表面的科研工作。采集到的辐射数据，将通过"鹊桥号"中继星，源源不断地传回地球。

于佳的导师、月球粒子辐射探测仪项目的负责人维默教授(Robert Wimmer-Schweingruber)对德国之声介绍说，这些数据将用来研究宇宙射线辐射对宇航员健康的影响。他相信，今后十年内，人类有望重返月球，月球背面也是可能的着陆地点之一。

谁将率先重返月球？

1972年12月，在完成六次登月任务后，耗资巨大的美国阿波罗探月计划落下了帷幕。阿波罗17号飞船的宇航员，也成为了迄今最后一次踏上月球的人类。近年来，美、欧、俄、中等航天大国纷纷重提载人探月任务。美国与俄罗斯计划在2024年前后共同建成"深空门户"空间站(Deep Space Gateway)，运行于月球轨道上，将其作为载人登月、飞往火星的基地以及中转站。而中国航天部门也有计划在本世纪三十年代实现载人登月，正在进行中的"嫦娥"无人探月工程，可以被视为载人登月的先导任务。

基尔大学的维默教授说："我认为，首先实现重返月球目标的，会是中国人。中国的航天计划现在有着最强的驱动力，进展速度明显高于俄罗斯和美国。我甚至怀疑美国人和俄国人是不是真心想登上月球以及火星。"

欧洲空间局的宇航员，一直都是搭载美国或者俄罗斯的航天器进入太空。在载人登月议题上，欧洲也需要合作伙伴。不久前，欧空局局长沃纳(Jan Wörner)在接受德国之声采访时表示，希望中国届时实施载人探月、载人火星任务时，也能像如今的"嫦娥"项目一样开放国际合作。近年来，欧空局还为多名宇航员进行中文语言培训，毛雷尔(Matthias Maurer)、克里斯托弗莱蒂(Samantha Cristoforetti)等人还曾与中国航天员一同参加训练。

开放国际合作

除了德国基尔大学的粒子辐射探测仪，此次“嫦娥四号”项目，还有两台其他欧洲国家的科研设备，分别来自荷兰和瑞典。其中，荷兰的设备已经在今年5月随“鹊桥号”中继星先行升空。维默教授对德国之声介绍说，大约三年前，他的团队就向中科院国家空间科学中心申请了"嫦娥四号"的载荷舱位。"我们去北京展示了我们的科研计划，几个月后我们就收到了邮件，给我们带来了巨大的喜悦。我猜测，选中我们大概是因为我们的研究是为载人登月做准备的，而中国人很有可能会率先重返月球。"

嫦娥四号登陆效果图

已经为这台粒子辐射探测仪忙碌了两年的于佳，还在实验室里与维默教授商讨仪器着陆后的数据接收等各类问题。于佳介绍说，登月后，他们的探测仪将与"嫦娥四号"一起接受月球表面恶劣环境的考验，其中最大的难点在于长达14天、没有阳光的"月夜"，仪器届时将面临摄氏零下150度以下的低温。"届时，着陆器的顶盖将会封闭。没有太阳能的情况下，‘嫦娥四号’上的核热电池只能满足最最基本的供电需求，其产生的热量也将用来给仪器保温，防止它们被冻坏。14天后，太阳重新照到着陆器上，探测仪重新开机。14天的月夜与月昼不断循环。"

不过，这是于佳与维默一个多月后才需要担心的事情。"嫦娥四号"已经在北京时间周六(12月8日)凌晨2点23分搭载长征三号乙改进III型火箭升空。随后，它将经历一系列复杂的变轨过程，大约一个月后在月球背面着陆。"嫦娥"工程此前的三枚探测器，全都取得了成功。