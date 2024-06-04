嫦娥六号完成采样 从月球起飞

中国国家航天局6月4日对外界表示，嫦娥六号探测器在月球背面艾特肯盆地阿波罗环形山结束采样工作后，已经于当天早晨重新起飞。这也是人类航天史上首次从月球背面采样返回任务。如果一切顺利，嫦娥六号将在6月底重返地球。

（德国之声中文网）中国官媒新华社援引中国国家航天局称，这是人类探月史上"前所未有之壮举"，嫦娥六号也经受住了月表的高温考验。

嫦娥六号大约在月球背面的阿波罗环形山工作了两天时间，分别用钻头采集了地下的样本、用机械臂采集了表层的土壤和岩石。据新华社报道，在完成样本采集任务后，嫦娥六号着陆器还展开了一面中国国旗。

科学界对此次任务抱有高度期待：月球背面的艾特肯盆地是太阳系内最大的陨石坑之一，那里的地质环境有助于研究人员更好地理解月球早期乃至太阳系早期的历史。

嫦娥六号随后将在环月轨道上与绕飞的轨道器对接，并将采集的样本转移到返回舱，后者预计在6月25日左右重回地球。

中国计划在2030年左右实现载人登月，还计划在月球南极地区建立基地。美国方面则警告称，中国的太空计划可能隐藏有军事目的，并试图谋取太空霸权。美国计划在2026年左右让宇航员重返月球。

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（法新社、新华社）

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