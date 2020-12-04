 嫦娥五号即将落地 带回月岩采样 | 科技环境 | DW | 16.12.2020

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科技环境

嫦娥五号即将落地 带回月岩采样

1970年代中期以来，首次又有一重返地球的航天器带回月球岩石和土壤采样。

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成功“拥抱” 嫦娥五号完成月轨交会对接

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嫦娥五号探测器在月球表面成功动态展示五星红旗画面激动了亿万中国民众。至周一（12月7日），约4.4亿人次阅读了微博中有关闪亮的五星红旗在月表竖起的新闻。一评论称，“若有一种代表奇迹的颜色，那就是我们国旗的红色。”

中国嫦娥5号此次奔月受到了航天业的广泛关注。这次的登月计划是将月球样本带回地球。航天专家费里表示这个复杂的任务可能也是对未来载人登月的一个测试。

12月1日晚，中国“嫦娥五号”探测器顺利在月球表面“风暴洋”区域软着陆。此次探月任务需要在星球表面钻孔，取得大约2公斤的样本后返回地球。上一次从月球采样返回任务还要追溯到1976年的苏联探测器。

时政讽刺节目主持人挪亚曾经在节目中嘲讽特朗普打压华为、感叹中国防疫策略异常高效，在中国网民中“收割”了大批粉丝。不过，在最新一期节目中，他讽刺中国在疫情数字上撒谎，不少中国网民又纷纷表示要“拉黑”。

（德国之声中文网）绕月球飞行3星期后，中国嫦娥五号探测器使命已近尾声，即将重返地球。根据时间表，带有2公斤月壤采样的嫦娥五号月球探测器将于12月16日至17日夜在内蒙古中部草原的四子王旗着陆场着陆。预计时间是北京时间零点32分和2点零7分之间。

四子王旗是中国著名的航天着陆场。2000年代初，神州号载人飞船重返地球时便在此降落。此次，它又被选中为嫦娥五号的返回场。由于嫦娥五号返回器的体积仅为载人飞船返回舱的七分之一，预期着陆范围将是神州飞船的16倍，因此，回收任务也要困难得多。

打水漂返回方式

要是在快速返回地球时，返回器不能及时降低速度，来不及“刹车”，会有在大气层销毁或撞毁的可能，因此，“嫦娥五号”返回器采用半弹道跳跃式再入返回方式，即俗称的“打水漂”返回方式，控制难度很大，导致回收区的范围也特别大。据嫦娥五号任务着陆场区技术负责人介绍，为此，人们从技术上采取了很多措施，比如将雷达的测量数据经处理送到直升机和搜索车辆上，引导直升机和车辆搜索。

如果使命完成，嫦娥五号将是1976年前苏联“月球24号”以来首次成功的“采样返回”使命，带回月球岩石、灰尘和其它矿物。

  • Bild von der Rückseite des Mondes (picture-alliance/dpa/NASA)

    中国航天的"五年计划"

    月球背面

    12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

  • China Ein Modell der Mond-Rover Yutu (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    玉兔长眠

    而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

  • China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    遥遥在望

    白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

  • China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    “全副武装”

    在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

  • Jupiter-Monde Montage (NASA/JPL/DLR)

    中国航天的"五年计划"

    深而益远

    除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

  • China Rakette wird in den Weltraum geschossen (REUTERS/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    重型火箭

    而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

  • China Wenchang Raketenstart Langer Marsch 7 (picture-alliance/dpa/Y. Jun)

    中国航天的"五年计划"

    全新基地

    值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

  • Chinesisches Raumschiff Shenzhou-11 (picture alliance/Xinhua/Q. Zhendong)

    中国航天的"五年计划"

    空间站

    令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

  • China Shenzhou 11 Astronaute (Picture-Alliance/dpa/H. H. Young)

    中国航天的"五年计划"

    成熟技术

    不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

  • China Astronautin Wang Yaping (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    太空女侠

    在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

  • Beidou Navigation (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    导航系统

    白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

  • Satellit Galileo (GSA)

    中国航天的"五年计划"

    国际合作

    中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。

    作者: 文山


 

凝炼/叶宣（路透社）

 

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