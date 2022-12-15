 嫌太贵，中国未将辉瑞新冠药物列入医保 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2023

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时政风云

嫌太贵，中国未将辉瑞新冠药物列入医保

在全球新冠治疗中被看好的辉瑞公司新冠药物Paxlovid未能被纳入中国医保支付系统。对疫情仍在汹涌传播的中国，这意味着该款药物将继续供不应求。

Symbolfoto Anti-Covid-Pille Paxlovid von Pfizer

（德国之声中文网）在中国国家医保局周日（1月8日）公布的新冠治疗药品参与2022年医保药品更新目录中，辉瑞公司的新冠药物Paxlovid未能被纳入医保药品。

人民网援引国家医保局相关负责人介绍，有关Paxlovid的谈判未成功的主要原因为"报价过高"。

该抗病毒药物在全球各国的临床使用结果显示，如果使用及时，它可以明显降低重症和死亡风险。2022年3月，作为春季疫情爆发后的应对措施，中国卫生部门将此药纳入临时医保涵盖范围。

但随着中方日前与辉瑞公司谈判的破裂，Paxlovid无法继续在国家医保计划内获得。医保对该款药物将临时性支付到2023年3月31日。之后，患者如需使用Paxlovid需自费。

北京多家社区医院曾向人民网记者确认，在此次国家医保谈判开启之前，辉瑞Paxlovid就已降价。医保支付价格从 2300元/盒下调至1890元/盒，如果可由医保报销最高额度，患者最低自付189元/盒。

"宁要清肺排毒颗粒"

业界人士分析指出，尽管仍可自费使用，但一款药物如果医保不覆盖，意味着今后该药进入医疗系统的数量会大为减少，因此目前Paxlovid一药难求的局面不会改变。"

辉瑞的新冠抗病毒药物在中国市场奇货可居

辉瑞的新冠抗病毒药物在中国市场奇货可居

在中国疫情大爆发后，被一些人称为新冠"特效药"的Paxlovid黑市价格一度炒高至一盒人民币上万元，包括印度生产的仿制药。去年3月，印度药企就取得辉瑞的授权，可生产销售Paxlovid仿制药。

中国社交媒体上，网民对辉瑞的新冠药不被纳入医保看法不一，有人表达失望。网易自媒体"小舞视界"写道： "对于正处在重症高峰的现实来说，无论如何这都不是让人能够高兴起来的一条消息。……一定程度上来说，辉瑞因价高未能纳入医保，就是给生命划下的标价。"

还有人抱怨，"封控的时候说老百姓的生命是无价的，这时候大家的生命又'有价'了？"

但也有人指责辉瑞"狮子大开口"；"不降价，眼下这一波先捞着再说"；有人质疑该款药物的有效性；还有人主张首选国产药物，排斥进口，"岂容异族捞金"。

微信公众号"基本常识"写道： "医保的钱宁可买清肺排毒颗粒也不买P药，真是爱民如子啊！"

医保局此轮药品更新，新冠治疗药物中，清肺排毒颗粒、河南真实生物科技有限公司的抗HIV药物阿兹夫定片谈判成功，得以被纳入医保。

路透社周六援引消息人士的话说，中国正在与辉瑞公司谈判以获得许可，该许可将允许中国国内制药商生产和销售 Paxlovid 的仿制药。

在德国，Paxlovid可凭处方购买

在德国，Paxlovid可凭处方购买

德国供应如何

也有中国媒体指出，相比其他国家的采购，Paxlovid在中国市场的售价并不算高据财经网报道，美国对Paxlovid的采购价为每盒529美元，台湾、香港采购价每盒700美元左右。在欧洲，德国、奥地利的政府采购价为500欧元/盒（一个疗程）。

Paxlovid2022年初在德国被批准上市之际，德国卫生部就向辉瑞订购了100万盒，以备不时之需。

作为紧急防疫手段，同新冠疫苗一样， Paxlovid的费用几乎全由政府买单。无论是法定医疗保险还是私人医保的患者，使用该药都不需要自己付费。医保为国内流通环节--如药商、药店的成本统一定价为60欧元。

该药为处方药，必须持医生处方购买。自去年8月起，执业家庭医生可以储备少量的Paxlovid，直接开给病人。尽管渠道通畅，民众对其接受度也不低，但到去年8月底，德国售出的该药仅不到5万盒。据《时代》周报、《医师报》等德国媒体总结，主要原因是德国医生对使用Paxlovid仍普遍十分谨慎，有时"过分"谨慎、保守。

新冠口服药：疫情终结者？

（综合报道）

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