媒體：解放軍藉氣球大規模監控他國 美國盟友憂慮

（德國之聲中文網）「氣球事件」延燒，美中對此事的定調形成強烈對比：美國認定這是「偵察氣球」，中國重申該氣球是用於「氣象科研」。美國已著手打撈氣球殘骸，週二（7日）公布一批最新影像。

此前，白宮國安會議發言人科比（John Kirby）曾說，不打算將碎片歸還給中國；對此，中國外交部發言人毛寧回應：「這個飛艇不是美國的，是中國的。」

偵察氣球屬中國「空中監控計畫」一環

據《華盛頓郵報》7日獨家報導，美國情資單位研判，這個氣球是中國解放軍的大規模「空中監控計畫」一部分，基地主要位於海南省，其飛艇曾在五大洲現蹤。在亞洲，監控範圍遍及對中國具有戰略利益的地方，包含日本、印度、越南、台灣和菲律賓。

一位不具名的美國官員指出，「中國人的行徑，基本上就是把極其老舊的科技，結合當代的通訊與觀測技術」，藉此蒐集他國軍方的情資。

另一位官員透露，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日向大約40間使館、約150人說明中國氣球的間諜行為。國務院還提供了詳細資訊給每一間美國駐外使館，以便分享給美國的盟友。此外，美國已著手跟日本等利害關係國共享情資；官員稱，許多盟友都相當關切中國偵察氣球一事，「很多國家認知到，他們可能也會受中國影響，或成為中國的監控對象」。

現階段，中國的「氣球艦隊」規模有多大，仍不清楚。不過，美國官員透露，自2018年以來，該單位曾進行了數十次任務。透過「軍民融合」，中國私人企業研發的科技為解放軍所用，並以此監控他國。

華郵指出，除了上週從阿拉斯加入侵美國空域的氣球之外，近年至少還有四次類似事件，分別在夏威夷、佛羅里達、德州和關島現蹤；拉丁美洲和太平洋島國，也曾發現氣球蹤影。美國有線電視新聞網的獨家報導，則引述美國軍方去年的情資報告，稱在前總統川普任內，曾有中國的高空氣球出現在夏威夷和佛州。

中國拒絕與美國防長通話

五角大廈7日透露，美國擊落中國的高空氣球之後，當天隨後（4日）便曾向中國提出通話請求，卻遭拒絕。

根據美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）聲明，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）欲與中國國防部長魏鳳和通話，「可惜的是，中國拒絕了我們的請求，但我們還是會繼續努力維持溝通管道暢通。」

這不是中國第一次拒絕奧斯汀的通話請求，2021年亦曾有消息指出，奧斯汀至少三度要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮通話，皆遭拒絕。拜登任內，奧斯汀與中國防長魏鳳和一直到去年4月，才首度通話，同年6月首次會面。去年11月，奧斯汀與魏鳳和還曾在柬埔寨會面，但自馬蒂斯（Jim Mattis）2018年造訪中國以來，至今沒有其他美國防長曾在任內公開訪中。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）原訂於5日至6日造訪中國，卻因為一個氣球暫緩行程。6日，白宮國安會議發言人科比表示，等時機對了，美國會再擇期安排布林肯訪中。



（綜合報導）

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