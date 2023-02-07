 媒體：解放軍藉氣球大規模監控他國 美國盟友憂慮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

媒體：解放軍藉氣球大規模監控他國 美國盟友憂慮

《華盛頓郵報》消息指出，飛入美國的中國偵察氣球屬於解放軍大規模空中監控計畫，且日本、台灣都是該計畫監控對象。另外，在美國打撈氣球殘骸之際，五角大廈透露，擊落氣球當天美國防長曾要求與中國防長通話，但遭到拒絕。

美國海軍公布最新影像，可以看到海軍爆炸物處理單位乘小艇打撈中國氣球的殘骸。

美國海軍公布最新影像，可以看到海軍爆炸物處理單位乘小艇打撈中國氣球的殘骸。

（德國之聲中文網）「氣球事件」延燒，美中對此事的定調形成強烈對比：美國認定這是「偵察氣球」，中國重申該氣球是用於「氣象科研」。美國已著手打撈氣球殘骸，週二（7日）公布一批最新影像。

此前，白宮國安會議發言人科比（John Kirby）曾說，不打算將碎片歸還給中國；對此，中國外交部發言人毛寧回應：「這個飛艇不是美國的，是中國的。」

偵察氣球屬中國「空中監控計畫」一環

據《華盛頓郵報》7日獨家報導，美國情資單位研判，這個氣球是中國解放軍的大規模「空中監控計畫」一部分，基地主要位於海南省，其飛艇曾在五大洲現蹤。在亞洲，監控範圍遍及對中國具有戰略利益的地方，包含日本、印度、越南、台灣和菲律賓。

一位不具名的美國官員指出，「中國人的行徑，基本上就是把極其老舊的科技，結合當代的通訊與觀測技術」，藉此蒐集他國軍方的情資。

美國海軍的爆炸物處理單位乘小艇打撈中國氣球的殘骸。

美國海軍的爆炸物處理單位乘小艇打撈中國氣球的殘骸。

另一位官員透露，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日向大約40間使館、約150人說明中國氣球的間諜行為。國務院還提供了詳細資訊給每一間美國駐外使館，以便分享給美國的盟友。此外，美國已著手跟日本等利害關係國共享情資；官員稱，許多盟友都相當關切中國偵察氣球一事，「很多國家認知到，他們可能也會受中國影響，或成為中國的監控對象」。

現階段，中國的「氣球艦隊」規模有多大，仍不清楚。不過，美國官員透露，自2018年以來，該單位曾進行了數十次任務。透過「軍民融合」，中國私人企業研發的科技為解放軍所用，並以此監控他國。

華郵指出，除了上週從阿拉斯加入侵美國空域的氣球之外，近年至少還有四次類似事件，分別在夏威夷、佛羅里達、德州和關島現蹤；拉丁美洲和太平洋島國，也曾發現氣球蹤影。美國有線電視新聞網的獨家報導，則引述美國軍方去年的情資報告，稱在前總統川普任內，曾有中國的高空氣球出現在夏威夷和佛州

中國拒絕與美國防長通話

五角大廈7日透露，美國擊落中國的高空氣球之後，當天隨後（4日）便曾向中國提出通話請求，卻遭拒絕。

根據美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）聲明，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）欲與中國國防部長魏鳳和通話，「可惜的是，中國拒絕了我們的請求，但我們還是會繼續努力維持溝通管道暢通。」

這不是中國第一次拒絕奧斯汀的通話請求，2021年亦曾有消息指出，奧斯汀至少三度要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮通話，皆遭拒絕。拜登任內，奧斯汀與中國防長魏鳳和一直到去年4月，才首度通話，同年6月首次會面。去年11月，奧斯汀與魏鳳和還曾在柬埔寨會面，但自馬蒂斯（Jim Mattis）2018年造訪中國以來，至今沒有其他美國防長曾在任內公開訪中。

去年6月新加坡「香格里拉對話」登場，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和舉行雙邊會談。（資料畫面）

去年6月新加坡「香格里拉對話」登場，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和舉行雙邊會談。（資料畫面）

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）原訂於5日至6日造訪中國，卻因為一個氣球暫緩行程。6日，白宮國安會議發言人科比表示，等時機對了，美國會再擇期安排布林肯訪中。


（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

White House national security adviser Jake Sullivan gives an update about Ukraine during a press briefing at the White House, Friday, Feb. 11, 2022, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

沙利文：回溯发现中国侦察气球在特朗普时期多次飞越美领空 07.02.2023

美国国家安全顾问沙利文本周一表示，拜登就任后要求加强国防，防止来自中国的间谍活动，这对上周侦测出中国的间谍气球起到了作用，并且帮助确认了中国高空气球在特朗普政府时期的多次类似飞行。

(200215) -- BEIJING, Feb. 15, 2020 (Xinhua) -- Chairman of Munich Security Conference (MSC) Wolfgang Ischinger addresses the 56th MSC in Munich, Germany, Feb. 14, 2020. (Xinhua/Lu Yang)

伊辛格：中美应保持畅通的对话渠道 07.02.2023

曾长年担任慕尼黑安全会议主席的沃尔夫冈·伊辛格（Wolfgang Ischinger）呼吁中美加强对话，对当前的气球危机更应低调处理。

2019***Die US-amerikanische (unten) und chinesische Nationalflaggen wehen vor einem Hotel. Trotz der Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile wollen China und die USA an dem Zeitplan für ihre Handelsgespräche festhalten. Beide Länder arbeiteten derzeit daran, einen neuen Ort für die Unterzeichnung der «Phase eins» des Abkommens auszuwählen, schrieb US-Präsident Trump am Donnerstag, den 31.10.2019, auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

美国：第二个中国气球正飞越拉美 04.02.2023

美国五角大楼周五表示，另一个中国侦察气球正飞越拉丁美洲。一名美国专家表示，此前发现的第一个侦察气球可能是由先进人工智能技术引导，而且击落气球的难度比想象中更高。

广告

评论分析

China | Filmplakat The Wandering Earth

长平观察：《流浪地球2》，太空“清零”政策

电影《流浪地球2》成为中国春节期间的舆论现象。时评作家长平认为，影片集中体现了中共宣传元素：男性气质、民族主义和专制主义。