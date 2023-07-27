媒體：螞蟻集團計劃重組 將重返香港上市

（德國之聲中文網）據知情人士透露，阿里巴巴集團創辦人馬雲所支持的螞蟻集團，正在進行業務重組，並將把並非中國金融相關的核心業務分割出去，為該公司未來在香港推動上市（IPO）鋪平道路。

彭博社報導，該公司正在考慮將區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，從主要的實體中剝離出來，該實體將用於在中國申請金融控股牌照。 知情人士還稱，該公司已將該計劃轉達給一些股東。

一旦螞蟻集團重組完成，並且獲得相關牌照，就可以準備在香港公開上市，而不是照原計畫同時在香港和上海兩地上市。該計畫2020年突然被中國政府叫停。

路透社報導，螞蟻集團拒絕對該報導發表評論，阿里巴巴也沒有立即回應置評請求。

本月早些時候，螞蟻集團突然宣布了股票回購。這家金融科技巨頭現在的公司估值為785.4億美元，遠低於當初暫停上市時宣稱的3150億美元。

阿里巴巴表示，不會參與回購，但將維持其在螞蟻集團的持股。

然而，據彭博社報導，一些參與螞蟻集團早期融資的中國國有企業正計劃參與回購，股東須在8月初做出決定。

2020年曾遭北京暫緩上市

螞蟻集團原定2020年11月5日在上海和香港同步上市，卻在臨時在當年的11月3日，突然遭中國監管機構叫停，當時的投資者成螞蟻暫緩上市後的最大苦主。

螞蟻集團原定上市集資344億美元，公司估值超過3000億美元，有望成為全球最大型新股。然而11月初傳出螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明，被中國4大監管機構：中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局聯合約談，之後又演變為螞蟻集團暫緩上市。

而當時關於螞蟻集團暫緩上市引起討論，很多網友提到了馬雲10月24日的「驚世言論」，懷疑暫緩上市是監管機構對馬雲的反擊。

2020年10月24日，中國金融四十人論壇(CF40)聯合各組委會成員機構舉行的第二屆外灘金融峰會上，馬雲直接批評中國監管問題阻礙創新: 「做沒有風險的創新，就是扼殺創新……把風險控制為零才是最大的風險。」

馬雲還說: 「其實監和管是兩件事，監是看著你發展，關注你發展，管是有問題的時候才去管，但是我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」

2020年11月3日晚間，上海證券交易所發布公告稱，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市。

（彭博社、路透社）

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