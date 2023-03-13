媒體：英對台大量出口潛艦產品 北京關切

（德國之聲中文網）路透社週二（3月14日）報導，英國去年批准大幅增加對台灣的潛艇零件、技術出口，此舉可能會影響中英關係。

報導指，據英國國際貿易部轄下、負責管理該國出口許可的「出口管制組織（Export Control Organisation）」公開的數據顯示，英國政府在去年前九個月內，授權該國企業向台灣出口潛艇零件、技術的許可，總價值1.67億英鎊（約2億美元）。路透社的分析顯示，這個數字不僅創下新高，甚至高於過去六年的總和。

針對英國與潛艇相關出口的評論請求，中國外交部以一份聲明回應路透社，表示若這份數據為真，將嚴重違反「一個中國原則」，損害中國的主權和安全利益，破壞台灣海峽的和平與穩定。

聲明稱，中方對此事高度關注且堅決反對，並敦促英國聽指軍援台灣當局。

台灣國防部回應，其造艦計劃是一項「重大國策」，儘管「遭遇許多困難」，但台灣海軍已根據該政策，務實地推進了各種項目，迄今為止一切依計畫進行。

台灣外交部則表示「希望各界繼續給予支持，共同維護台海安全與和平」。

台灣總統蔡英文2020年潛艦開工典禮致詞

英國政府發言人則在一份聲明中表示，英國一直以來均「視當下實際情況，許可對台出口受控商品」，但也補充「我們認為，台灣問題應由台海兩岸人民，透過有建設性的對話來和平解決，而不使用武力威逼」。

去年 12 月曾訪台的英國議會國防委員會主席埃爾伍德 (Tobias Ellwood) 告訴路透社，英國政府在公開這些出口許可證的詳細信息時必須謹慎，否則可能洩露台灣防禦能力的敏感資訊。

一位前英國官員則表示，「有關台灣的每一個決定都是經過深思熟慮的」，「你不會在沒有仔細考慮過它所隱含的意義之前，就妄行此舉」。

英國抗中、援台意識均增強

俄烏戰爭讓英國等西方國家，開始警戒世界可能的戰爭未爆彈，台海衝突即是其中一大關注重點，讓西方世界的目光轉向了中國及台灣。

據報導，兩位匿名英國政府官員認為，該國授予的許可證數量增加，反映了台灣對潛艦技術需求的增加。

另兩名瞭解出口情況的英國立法者及兩名前官員表示，此事反映英國支持台灣的意願增強。 一位匿名立法會議員更表示，這相當於為台灣的軍備提升「開了綠燈」。

在此之前，台灣苦於無法向他國購買常規潛艇長達數十年，最終於2017年宣布開始自造潛艇艦隊，目標是在今年9月之前測試第一艘原型船，並在2025年之前交付首艘潛艇。該項目預計將打造8艘潛艇。

數據顯示，英國發放潛艇相關許可證的速度，在台灣宣布此計劃後開始加快——在創下2022年1.67億英鎊的新高之前，2020年英國批准對台進行潛艇相關出口的許可價值達到8700萬英鎊，遠高於2017年的3.1萬英鎊，以及和2016年的零出口。在此期間，2021的數字曾下降到略低於900萬英鎊。

此外，英國政府13日也在該國國防、安全和外交政策的優先事項更新中，闡述了「應對來自中俄新威脅」的計畫。早前，這份文件於2021年3月發布的版本，雖表明英國的政策向印太地區「傾斜」，但當時並未提及台灣。

在該文件此次更新的前言中，英國首相蘇納克（Rishi Sunak） 明確地指出，中國在南海和台灣海峽的侵略性立場，「恐創造一個充滿危險、混亂和分歧的世界，以及有利於威權主義的國際秩序。」

（路透社）

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