 媒體：英國將加入CPTPP | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2023

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媒體：英國將加入CPTPP

英國近期或將取得《跨太平洋夥伴全面進步協定》成員國同意，加入CPTPP。此前，中國與台灣也在申請加入該組織。英國為什麼想加入CPTPP？

圖為今年3月下旬，英國首相蘇納克在國會發言。

圖為今年3月下旬，英國首相蘇納克在國會發言。

（德國之聲中文網）日本、澳大利亞等《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）共11個成員國預計將在本週末（4月2日）前，允許英國加入成為第12位成員。若英國加入，將是該協定中僅次於日本的第2大經濟體，也是首個歐洲國家。

日本富士新聞網28日率先報導，CPTPP各成員國最快將在3月底前，同意英國加入協定。知情人士告訴美國網路媒體Politico，稱CPTPP與英國將在本週末前達成廣泛協議。

路透社29日報導，英國表示與CPTPP談判進展順利，並進入最後磋商階段。日經亞洲報導，預計31日CPTPP成員國將召開部長級線上會議討論英國加入事項，並在確定協定細節後，預計於7月簽署相關文件。屆時等各國完成批准手續，英國將正式成為最新成員。

該協定前身為《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），2017年美國宣布退出後改為CPTPP。目前成員國包含日本、澳大利亞、加拿大、新西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及文萊，2018年11國簽署協定後CPTPP正式生效。英國脫歐後於2021年申請加入該協定，並於同年6月展開相關談判。

政治意義大於經濟意義

據《金融時報》報導，英國加入CPTPP，是出於該國政府脫歐後的經濟考量，以及其外交上「印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）的政策，希望能與印太地區增長快速的經濟體產生連結，而日本也一直支持英國加入。

英國政府表示，若他們順利加入，CPTPP佔全球國內生產總額（GDP）規模將從12%擴張至15%，也將使英國GDP增長0.08%。

報導指出，根據英國政府的預測數字，英國經濟的受益程度微乎其微，無助於抵消脫歐帶給英國的衝擊。

報導另指出，英國加入CPTPP具有爭議性。作為協議的一部分，英國將取消對馬來西亞棕櫚油的進口關稅；該產品被認為是馬國進行大面積砍伐森林的原因。

儘管如此，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）認為，該協議具有重要的經濟和戰略意義，加入CPTPP會賦予英國在印太地區有一席之地。日經也引述專家分析表示，英國加入CPTPP，現階段政治意義大於經濟意義。

3月中，英美澳三國聯盟（AUKUS）領袖在美國聖地牙哥會面。

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台灣與中國曾申請加入CPTPP

2021年9月，中國與台灣雙雙申請加入CPTPP。中國已和亞太國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）；若加入CPTPP，中國將成為該區兩個最大自貿協定的會員國。台灣則被拒於RCEP之外，中國也反對台灣加入CPTPP。

 

澳洲國立大學台灣問題專家宋文笛當時曾告訴DW，「很多東南亞國家可能對台灣（加入）會比較保守」。他認為，大多數會員國在外交上都會對中台表達模糊的歡迎態度，但是不會作出具體承諾。

新加坡與馬來西亞已經對中國加入CPTPP表示歡迎，而日本對此則持謹慎立場，曾表示要觀察中國是否能遵守該協議高標準規則。英國加入CPTPP以後，各方成員國將如何處理中國與台灣的申請也將成為焦點；除此之外，厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加入CPTPP。

（綜合報導）

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