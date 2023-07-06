 媒體：習近平曾當面警告普京勿用核武 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2023

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时政风云

媒體：習近平曾當面警告普京勿用核武

英國《金融時報》報導，中國擔心俄羅斯如果在烏克蘭動用核武器，可能會破壞中國與歐洲國家的關係；3月，習近平更曾親自告訴俄國總統普京不要這麼做。對此報導，俄方已經否認。

3月21日，中國國家主席習近平在克里姆林宮會晤俄國總統普京。

3月21日，中國國家主席習近平在克里姆林宮會晤俄國總統普京。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平3月出訪莫斯科；據知情者說法，當時習近平曾當面告訴俄羅斯總統普京：不要在烏克蘭動用核武器。有美國官員稱，中國官員私下把「說服了普京不使用核武」歸功於中方；克里姆林宮相關人士則說，是俄方研判戰術核武不會帶給俄國優勢，才自行決定不使用。這些消息來自英國《金融時報》，後來遭克宮否認。

《金融時報》週三（7月5日）引述未具名的中國政府顧問，稱「阻止普京動用核武」是中國爭取跟歐洲修復關係的核心工作。此人表示，若烏克蘭或其他盟友遭俄國核武襲擊，可能掀起歐洲對中國的反彈；但若中國能防止這種事發生，有利於改善中國與歐陸的關係。

報導指出，中國雖默許、支持俄國，卻也對這場戰爭抱持疑慮。中國人民大學國際關係專家時殷弘認為，俄國「永遠不會得到中國認可去動用核武」；若俄國這麼做，「中國將進一步疏遠俄國」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日否認了上述報導。根據路透社，佩斯科夫說普京與習近平會晤後發表的文件已闡明兩人談話內容，除此之外「其他的都是假的」。

「戰術核武」（tactical nuclear weapons）和「戰略核武」（strategic nuclear weapons）的主要區別是射程與覆蓋範圍，前者彈頭較小，通常用於戰場上小範圍的特定目標；後者射程範圍可達數千公里。圖為俄國2000年4月試射一枚Tochka短程飛彈，射程約70公里。

「戰術核武」（tactical nuclear weapons）和「戰略核武」（strategic nuclear weapons）的主要區別是射程與覆蓋範圍，前者彈頭較小，通常用於戰場上小範圍的特定目標。圖為俄國2000年4月試射一枚Tochka短程飛彈，射程約70公里。

自俄烏戰爭爆發以來，中國從未公開譴責俄國，而是把衝突歸咎於北約東擴、歐美援烏等因素；關於使用核武器，中國則多次表明反對。去年11月德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）造訪北京時，習近平曾說應該「防止亞歐大陸出現核危機」。

今年2月，中國發表12點聲明，呼籲俄烏之間的衝突應「政治解決」。專家當時告訴DW，該文件缺乏促使俄國改變行為的誘因；不過，其中有一點值得注意，即「核武器用不得，核戰爭打不得」的主張。

3月在莫斯科的「習普會」後，中俄聯合聲明也提到類似說法：「所有核武器國家都不應在境外部署核武器，並應撤出在境外部署的核武器。」當時普京表示，中國版的「俄烏和平方案」已可作為談判基礎。然而幾天後，俄國卻又宣布在白俄羅斯部署戰術核武器，讓中國的「促和」努力陷入尷尬。

俄國先前多次恫嚇要使用戰術核武器，雖然後來降低了相關警告的強度，但《金融時報》稱，烏克蘭近期擔憂俄方可能轉而在札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠製造「意外」。

俄國先前多次恫嚇要使用戰術核武器，雖然後來降低了相關警告的強度，但《金融時報》稱，烏克蘭近期擔憂俄方可能轉而在札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠製造「意外」。

（綜合報導）

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