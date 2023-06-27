媒體：美財長預計7月初訪中

（德國之聲中文網）彭博社週一（6月26日）引述匿名知情者說法指，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）計劃7月初造訪北京，會晤新任的中國副總理何立峰，展開高層級的經濟會談。對此，一名美國官員表示，此事尚未底定。

今年初，美中關係因「間諜氣球」事件而惡化，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪中計劃最後推遲至6月中旬才成行；路透社當時指出，布林肯與秦剛舉行了7.5個小時的「坦誠」 與「建設性」 會談，但在台灣、貿易、人權等議題似無重大進展。4月，耶倫曾說她的訪中行程將延至「適當時機」；此行若成真，耶倫將成為拜登政府第2位出訪中國的內閣官員。

彭博社指出，劉鶴3月卸任後，由習近平的親信何立峰成為中國副總理，傳統上此職務是美國財長的對口官員。此前，耶倫曾於今年1月在瑞士蘇黎世會見劉鶴；據美聯社當時報導，雙方皆強調應「管控分歧」，且美中將強化氣候變遷等方面的合作。

耶倫4月曾在約翰霍普金斯大學發表演說，談及美中關係時，她說：「中國的經濟成長，跟美國在經濟上扮演的領導角色，兩者未必不相容。」耶倫認為，兩國應可以「負責任地管理雙方的經濟關係」；而美國除了希望維護國家安全與人權，也希望跟中國維持有利於雙方的「健康競爭關係」。

近期美國總統拜登間接稱習近平為「獨裁者」，耶倫對此回應強調溝通的重要，並稱美中須在「需要在能夠合作的領域合作」。

彭博社26日的報導另指出，美國政府打算祭出一項行政命令，內容是管制、甚至可能切斷美國在中國的特定投資項目，涵蓋半導體、人工智慧、量子運算等領域。據報，拜登政府已研擬此事2年，近期即將完成，希望能在7月下旬準備就緒。

（綜合報導）

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