 媒體：美財長預計7月初訪中 | 经济纵横 | DW | 27.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

媒體：美財長預計7月初訪中

延宕多時，美國財長耶倫造訪中國之行可能在7月登場。據彭博社消息，她將與中國副總理何立峰會面；此前，耶倫曾於今年1月會晤當時的中國副總理劉鶴。耶倫近期針對美中經濟關係，有哪些說法？

圖為美國財長耶倫4月在美國財政部記者會上發言。

圖為美國財長耶倫4月在美國財政部記者會上發言。

（德國之聲中文網）彭博社週一（6月26日）引述匿名知情者說法指，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）計劃7月初造訪北京，會晤新任的中國副總理何立峰，展開高層級的經濟會談。對此，一名美國官員表示，此事尚未底定。

今年初，美中關係因「間諜氣球」事件而惡化，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪中計劃最後推遲至6月中旬才成行；路透社當時指出，布林肯與秦剛舉行了7.5個小時的「坦誠」 與「建設性」 會談，但在台灣、貿易、人權等議題似無重大進展。4月，耶倫曾說她的訪中行程將延至「適當時機」；此行若成真，耶倫將成為拜登政府第2位出訪中國的內閣官員。

彭博社指出，劉鶴3月卸任後，由習近平的親信何立峰成為中國副總理，傳統上此職務是美國財長的對口官員。此前，耶倫曾於今年1月在瑞士蘇黎世會見劉鶴；據美聯社當時報導，雙方皆強調應「管控分歧」，且美中將強化氣候變遷等方面的合作。

今年1月，美國財長耶倫與時任中國副總理劉鶴在瑞士蘇黎世會晤。

今年1月，美國財長耶倫與時任中國副總理劉鶴在瑞士蘇黎世會晤。

耶倫4月曾在約翰霍普金斯大學發表演說，談及美中關係時，她說：「中國的經濟成長，跟美國在經濟上扮演的領導角色，兩者未必不相容。」耶倫認為，兩國應可以「負責任地管理雙方的經濟關係」；而美國除了希望維護國家安全與人權，也希望跟中國維持有利於雙方的「健康競爭關係」。

近期美國總統拜登間接稱習近平為「獨裁者」，耶倫對此回應強調溝通的重要，並稱美中須在「需要在能夠合作的領域合作」。

彭博社26日的報導另指出，美國政府打算祭出一項行政命令，內容是管制、甚至可能切斷美國在中國的特定投資項目，涵蓋半導體、人工智慧、量子運算等領域。據報，拜登政府已研擬此事2年，近期即將完成，希望能在7月下旬準備就緒。

美國財長耶倫5月曾表示，美國擔心中國對其他國家採取「經濟脅迫」手段，七國集團（G7）許多發達經濟體成員也有一樣的擔憂，正思考如何應對這種行動。圖為耶倫與美國總統拜登去年3月在白宮開會。

美國財長耶倫5月曾表示，美國擔心中國對其他國家採取「經濟脅迫」手段，七國集團（G7）許多發達經濟體成員也有一樣的擔憂，正思考如何應對這種行動。圖為耶倫與美國總統拜登去年3月在白宮開會。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

媒體：美商務部長考慮出訪中國

繼美財政部官員上週造訪北京後，美國商務部長雷蒙多（2日）和彭博透露，她有可能於今年訪中，並提到美國政府正在審查對中國某些產業的境外投資。

相关内容

President Joe Biden speaks during a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House, Thursday, March 3, 2022, in Washington, as Treasury Secretary Janet Yellen listens. (AP Photo/Patrick Semansky)

美财长: 拜登总统和我都认为保持美中沟通很关键 22.06.2023

在拜登称习近平为“独裁者”引发中国政府谴责后，美国财长耶伦周四表示，美中维系关系至关重要，这样两个才能共同应对全球挑战。耶伦、中国总理李强等诸多政要目前正在巴黎参加“新全球融资契约峰会”。

16.06.2023**In this photo released by China's Xinhua News Agency, Bill Gates, left, meets with Chinese President Xi Jinping in Beijing, Friday, June 16, 2023. Microsoft's co-founder Bill Gates has met with Chinese President Xi Jinping just days after a visit to Beijing by Tesla CEO Elon Musk. The state broadcaster CCTV showed Xi saying he was happy to see Gates, who he called an old friend, after three years without meeting during the pandemic. (Yin Bogu/Xinhua via AP)

习近平会见盖茨 “中美关系的基础在民间” 16.06.2023

中国国家主席习近平周五会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时说：“你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。”盖茨宣布向中国一家药物研发中心捐赠5000万美元，以加强药物研发能力。

U.S. Secretary of State Antony Blinken walks with China's Foreign Minister Qin Gang at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, June 18, 2023. REUTERS/Leah Millis/Pool

中美外长会晤 两国关系有望转暖? 18.06.2023

6月18日早晨，美国国务卿布林肯抵达北京，并与中国外长秦刚举行5个半小时的会晤。这也是2018年后首次美国国务卿访华，也是2021年拜登上台以来访华的最高阶美国官员。不过，布林肯此行不太可能让处于冷淡的中美关系出现重大转机。

广告
到本世纪末，喜马拉雅山脉的大部分冰川将消融

本世纪末喜马拉雅冰川大半将融化

一项新的研究报告显示，由于气候变暖，到本世纪末，兴都库什/喜马拉雅山区的冰川总体积的75%可能消融。这将让当地2.4亿居民面临洪水和干旱的威胁。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。