媒體：美稱親烏團體破壞北溪管道 烏否認涉入

（德國之聲中文網）美國官員審查的新情報表明，一個親烏克蘭的組織去年對北溪管道發動了襲擊，這是朝著對此破壞行為確認責任歸屬邁出的一步，這場破壞行為幾個月來一直困擾著大西洋兩岸的調查人員。

《紐約時報》週二（3月7日）報導，一些官員認為，烏克蘭及其盟國最具有破壞管線的潛在動機。他們多年來一直反對該項目，稱其對國家安全構成威脅，因為這將使俄羅斯更容易向歐洲出售天然氣。

美國官員表示，他們對肇事者及其隸屬關係知之甚少。對新蒐集情報的審查表明，他們是俄羅斯總統普丁的反對者，但沒有具體說明該組織的成員，也沒有具體說明誰指揮或資助了這次行動。

美國官員拒絕透露情報的性質、獲得情報的方式或情報所含證據強度的任何細節。他們表示，目前還沒有確定的結論，這表明該行動可能是由與烏克蘭政府或其安全部門有聯繫的代理人私下進行的。

審查情報的官員表示，他們認為破壞者很可能是烏克蘭或俄羅斯國民，或兩者兼而有之。美國官員表示，沒有美國或英國國民參與其中。

審查了新情報的美國官員說，這些炸藥很可能是在經驗豐富的潛水員的幫助下安放的，這些潛水員似乎並沒有為軍隊或情報部門工作。但肇事者過去可能接受過專門的政府培訓。

美國中情局（CIA）發言人拒絕置評。白宮國家安全委員會發言人將有關管道的問題轉給歐洲當局，後者一直在進行調查。

但美國官員們表示，他們沒有證據表明烏克蘭總統澤倫斯基或他的高級副手參與了這次行動，也沒有證據表明肇事者是在任何烏克蘭政府官員的指示下行事。

烏克蘭政府和軍方情報官員表示，他們沒有參與此次襲擊，也不知道是誰發動的。

美國官員們表示，美國間諜機構及其歐洲合作夥伴對所發生事件的了解仍然存在巨大差距。但官員們表示，這可能是幾項嚴密調查得出的第一個重要線索，其結論可能對支持烏克蘭的聯盟產生深遠影響。

烏克蘭直接或間接參與的任何暗示都可能破壞烏克蘭和德國之間微妙的關係，削弱德國公眾的支持，德國公眾以團結的名義吞下了高昂的能源價格。

烏克蘭否認涉入北溪爆炸

英國《金融時報》報導，在美國和德國的媒體都暗示親烏克蘭的特工可能是襲擊北溪二號管道的幕後黑手之後，烏克蘭否認與這起去年的爆炸有關。

「雖然我喜歡收集關於烏克蘭政府的有趣陰謀論，但我不得不說：烏克蘭與波羅的海事故無關，也沒有關於親烏克蘭破壞組織的信息」，烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak )，週二在推特上寫道。

德國報紙《時代周報》報導稱，調查爆炸事件的官員還發現有跡象表明肇事者與烏克蘭有關，不過該報補充稱，他們尚未確定是誰下令發動襲擊。

在德國公共廣播公司（ARD）的報導中，幾個國家的消息來源稱，調查人員已經確定了據信進行破壞行動的船隻：一艘由波蘭公司租用的遊艇，其所有者是烏克蘭人。

ARD說，海上行動是由五名男子，包含一名船長、兩名潛水員和兩名潛水助理，以及一名女醫生執行的。據報導，使用偽造護照的可疑破壞者的國籍不明。

《時代周刊》稱，這群人於去年9月6日，即爆炸發生前20天，從位於波羅的海沿岸的德國北部小鎮羅斯托克出發，隨後抵達丹麥的克里斯蒂安島。

據報導，這艘船最終以未清洗的狀態歸還給了它的主人，調查人員在船艙內發現了爆炸物的痕跡。

對此，美國國安會發言人科比（John Kirby）表示，拜登政府將等待對德國、瑞典和丹麥的爆炸事件進行正式調查的結果，然後再得出結論。

「我們需要讓這些調查結束。只有到那時，我們才應該考慮採取哪些後續行動可能合適或不合適」，科比說。

德國政府發言人表示：「聯邦政府已注意到《紐約時報》的最新報導。自2022年10月開始以來，聯邦檢察官一直在調查此事」。

這位發言人補充說：「幾天前，瑞典、丹麥和德國通知聯合國安理會，調查正在進行中，目前仍沒有結果。」

（《紐約時報》、英國《金融時報》、德國《時代週報》、德國公共廣播公司）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。