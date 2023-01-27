媒體：美日荷達成協議 聯手限制晶片出口中國

（德國之聲中文網）美聯社週日（1月29日）引述知情人士消息透露，日本和荷蘭已與美國達成一項協議，將聯手限制晶片技術輸中。這名知情人士拒絕透露身分，原因是美日荷之間的協議尚未正式公佈。目前尚不清楚三方何時會公佈這項協議內容，而白宮對此拒絕評論。

荷蘭總理呂特18日訪白宮與拜登見面

本月中下旬拜登分別與日本首相岸田文雄及荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會談，推動加強相關出口管制。而在上週呂特在記者會上被問及會談時，表示內容涉及「這種敏感的材料，高階的技術，荷蘭政府選擇非常謹慎的就此進行討論，而這意味著以非常有限的方式溝通」。如今據美聯社報導，美日荷三方已達成協議。

拜登政府於去年10月，宣布對中國祭出晶片禁令，要全力圍堵中國半導體產業發展，稱先進晶片或被中國用來製造武器、侵犯人權和提高其軍事後勤的速度及準確性。美國敦促日本、荷蘭等同盟效仿。中國對此感到不滿，表示貿易限制將干擾全球供應鏈和經濟復甦。

本月早前（20日）中國外交部發言人汪文斌，在被問及美日荷商議限制對中國出口晶片技術時表示，這衝擊全球產業、供應鏈穩定，並呼籲「希望有關方面秉持客觀、公正立場，從自身長遠利益和國際社會共同利益出發，獨立自主作出正確判斷。我們也將密切關注有關動向，堅決維護自身正當利益」。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）27日表示，荷蘭和日本官員正在華盛頓參加由拜登總統的國家安全顧問領蘇利文（Jake Sullivan）主持的會談中，談及「新興科技的安全和保障」和援助烏克蘭等議題。柯比表示「我們很感激他們能來到D.C.（華盛頓哥倫比亞特區）及進行這些會談」，但就是否收緊半導體出口限制拒絕透露。

自2019年起被限制不得向中國出售最先進產品的晶片生產設備大廠艾司摩爾（ASML），29日表示他們還不知道有關該協議的任何細節，及其將如何影響公司業務。

艾司摩爾是世界上唯一一家生產極紫外光微影技術設備的供應商，被用於製造先進半導體晶片，該公司仍向中國提供低階微影系統。

艾司摩爾在北京和深圳有研究和製造中心，區域總部在香港。美國官員表示中國正花費巨資扶持其剛起步的半導體製造業，但目前中國還不能製造用於最先進智慧型手機及其他設備上的高端晶片。

（美聯社、中國外交部發言人辦公室等）

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