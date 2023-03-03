 媒體：美從俄取得情資 稱中國有意軍援俄國 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

媒體：美從俄取得情資 稱中國有意軍援俄國

據美國NBC獨家報導，近期美方說中國有意軍援俄羅斯，此情報其實是從俄國官員手中取得。美國中情局長則證實，美國公開相關資訊，是為了嚇阻中國，盼能讓中國打消援俄念頭。美國這樣的做法是否有用？

此圖為新華社去年12月釋出，顯示中國的海軍艦從浙江省舟山港出發，準備參加中俄聯合海軍演習。

此圖為新華社去年12月釋出，顯示中國的海軍艦從浙江省舟山港出發，準備參加中俄聯合海軍演習。

（德國之聲中文網）近期美國政府與北約官員透露，有情資顯示中國可能提供致命性的武器給俄羅斯；週六（3月4日），美國國家廣播公司新聞網（NBC）引述不具名的美國官員說法，稱此情資是從俄國官員手中「辛苦取得」的，之後美國政府花費數週時間，透過其他來源及其他盟友提供的資訊，多方證實此消息。

根據NBC報導，情資顯示中國打算提供彈藥、火砲給俄國，引起美國官員警戒，擔憂中國若這麼做，可能讓俄烏戰事傾向有利於俄國一方。一名資深美國官員表示，俄軍如果有了中國武器的助力，「在軍事上會更加致命，能力更強大」；如此一來，「對烏克蘭人來說不是好事」。

不具名的知情官員透露，初步的情資尚不明確，還無法確知中國考慮援助俄國的軍備具體是什麼，也不確定中國是否打算提供市面上沒有的無人機。另一名資深美國官員說，中國對此事有多認真，美國政府內部對這一點也有不同的評估。

針對此報導，白宮國安會拒絕了NBC的置評請求。

歐美官員多次呼籲中國勿援俄

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等人，皆曾公開表示相信此情報。北約秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）2月接受美聯社訪問時也說過，有「一些跡象」顯示中國可能打算這麼做。

3月初，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）呼籲中國應運用影響力，敦促俄國撤軍，不要提供武器給侵略方。路透社則援引消息人士說法，稱美國正與七大工業國集團（G7）的盟友磋商：若中國確實軍援俄國，美國打算爭取盟友支持，共同對中國祭出制裁

圖為3月3日，G20外長會在印度舉行期間，四方安全對話（QUAD）成員美、日、澳、印四國外長會面。

圖為3月3日，G20外長會在印度舉行期間，四方安全對話（QUAD）成員美、日、澳、印四國外長會面。

美國對外雖頻頻釋出消息稱中國有意援俄，但也坦承，現階段並未看到證據顯示中國已經決定這麼做。白宮國安會發言人科比（John Kirby）2日透露，美國研判中國並未把此事完全排除在考慮範圍之外，但也還沒有採取進一步行動推進此事。

週五（3日），白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「我們認為，俄國在烏克蘭的戰爭讓中國陷入困難處境，難以真的往那個方向（軍援俄國）推進。」她表示，中國每向俄國靠近一步，都讓中國跟歐洲還有世界其他國家的關係更加艱難；不過，美國仍認為，與中國維持溝通管道暢通非常重要。

CIA局長伯恩斯週日（5日）在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全國」節目上則證實，美國公開釋出這樣的消息，目的是為了嚇阻中國，迫使中國不做出援俄決定。現階段，美國暫時不會進一步解密相關情資，一方面顧慮情資來源的敏感性，一方面也因為美國向中國傳遞信息的目的，似乎已經見效。

中國先前否認指控 重申「勸和促談」

針對歐美指控中國可能提供武器援俄，中國先前多次否認，稱此為「虛假信息」。中國發言人毛寧3日再度批評美國提供武器援助烏克蘭，「推高緊張局勢」，並稱中國在烏克蘭問題上，「始終堅持客觀公正的立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決」。

圖為2月22日，中國外事辦主任王毅與俄國外長拉夫羅夫在莫斯科會面。

圖為2月22日，中國外事辦主任王毅與俄國外長拉夫羅夫在莫斯科會面。

2月24日，在俄烏戰爭屆滿一週年之際，中國發表12點聲明，提出中國版的俄烏和平計劃，標題為「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。不過，專家告訴DW，這份文件實際上缺乏誘因，難以施壓、說服俄羅斯改變行為；唯一值得注意的一點在於，中國提到了「核武器用不得，核戰爭打不得」。

二十國集團（G20）外長會期間，中國外長秦剛3月2日在印度與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，過程中有談及烏克蘭。據中國外交部新聞稿，秦剛「呼籲共同維護聯合國憲章宗旨和原則」，並且「反對拱火澆油，反對破壞和談，反對雙重標準，反對制裁施壓」；拉夫羅夫則稱俄國對談判「始終持開放態度」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, welcomes the Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi for their talks in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 22, 2023. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)

德语媒体：中国军援俄罗斯的利与弊? 03.03.2023

中国是否真的会军援俄罗斯？这样做的利弊得失又是什么？俄乌战争开打一年多，北京如今在这个议题上究竟有着怎样的战略目标？《每日镜报》以及《时代周报》均对此展开了分析。

President Joe Biden speaks before the screening of the movie Till in the East Room of the White House in Washington, Thursday, Feb. 16, 2023. The movie, Till, is the story of Mamie Till-Mobley who pursued justice after the lynching of her 14-year-old son, Emmett Till, in 1955. (AP Photo/Susan Walsh)

中國疑打算軍援俄國 媒體：白宮擬公布情資 23.02.2023

近期歐美官員稱中國可能援助武器給俄羅斯，《華爾街日報》最新消息更指出，白宮正在考慮公布相關情資。此前，中國外交部發言人汪文斌稱，中國一直支持和平，北約和美國才是挑動矛盾的一方。北约秘书长则于周四表示，已看到中国在考虑向俄罗斯输送武器的迹象。

In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt und auf Facebook gepostet wurde, spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew, Ukraine. Selenskyj sagte am frühen Mittwoch, dass die Forderungen Russlands während der Verhandlungen nach fast drei Wochen Krieg realistischer werden. Er sagte, die Gespräche, die per Videokonferenz geführt werden, bräuchten mehr Zeit. Wir müssen uns noch anstrengen, wir müssen Geduld haben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Jeder Krieg endet mit einer Einigung. +++ dpa-Bildfunk +++ ++++++ (211210) -- BEIJING, Dec. 10, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, speaks during the annual Central Economic Work Conference in Beijing, capital of China. The conference was held from Wednesday to Friday. (Xinhua/Wang Ye) +++++ FILE - In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin addressees the nation in Moscow, Russia, on Feb. 24, 2022. Putin is raising fears that he has become more reckless, more committed to restoring the USSR, perhaps more likely to set off a world-altering war. There's no way to determine from a distance whether the Russian president is becoming unstable or if he is simply preying on the West's fears. (Russian Presidential Press Service via AP)

德语媒体：中国担心俄罗斯战败 04.03.2023

中国在俄乌战争中的微妙立场，依旧是德语报刊关注的焦点。“德国编辑部网络”担心，中国可能会借道白俄罗斯向俄军提供军火。《焦点杂志》则指出，在对抗自由民主阵营的斗争中，习近平迫切需要俄罗斯的协同，因此他不可能坐视普京战败。

广告

媒体看中国

中国会居中调停俄乌冲突吗?

德语媒体：中国担心俄罗斯战败

中国在俄乌战争中的微妙立场，依旧是德语报刊关注的焦点。“德国编辑部网络”担心，中国可能会借道白俄罗斯向俄军提供军火。《焦点杂志》则指出，在对抗自由民主阵营的斗争中，习近平迫切需要俄罗斯的协同，因此他不可能坐视普京战败。