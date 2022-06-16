媒體：美官員努力促成拜習今夏再通話

（德國之聲中文網）彭博社週四（6月16日）引述華盛頓兩位熟悉內情人士表示，美國官員正在努力安排美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年夏天進行一次通話，以應對目前兩國之間高度緊張的關係。

消息人士並未透露更多關於美國希望通話的相關細節，但拜登政府的高級官員強調了為與北京的關係設置「護欄」以防止分歧升級為危機的重要性。

烏克蘭、台灣和人權是美中關係中的主要歧見。此外，中國與美國也一直在印太地區爭奪更大的影響力。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）16日在華府智庫布魯金斯學會舉辦的活動中被問到中美關係狀況時表示：「我們希望關係穩定，而這需要兩國間的連結。當然，我們的最終渠道是兩位領導人之間的渠道。所以我們正在進行密集的外交活動。」

一位熟悉計劃的人士說，若真有夏季通話，可能最快在7月進行，但兩位領導人的任何當面會晤都將等到今年年底中共的20大之後。自從兩年多前新冠疫情爆發以來，中國國家主席習近平便停止了國際旅行。當被問及潛在的會面時，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在一封電子郵件中說，中國和美國「有順暢的溝通渠道」。

白宮國家安全委員會一位發言人16日向彭博社表示，拜登政府繼續保持開放的溝通渠道來管理與中國的競爭，但目前還沒有宣布未來的電話或會議。

中美頻繁外交接觸

在雙方領導人可能的通話之前，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國高級外交官楊潔篪本周在盧森堡進行了長達4個半小時的會晤。美國說那次會議「包括對一些區域和全球安全問題以及美中關系中的關鍵問題進行坦率、實質性和富有成效的討論」。

蘇利文16日在華盛頓的一個活動上發言，闡述了美國官員認為中國「主宰世界」的代價。他說：「當你演繹這個世界時，對美國家庭來說，這是一個更黑暗、更嚴酷的世界，我們需要反對並支持一個真正為人們提供更好生活的世界願景，這就是我們每天在動蕩和充滿危機的國際環境中努力做的事情的核心。」

拜登和習近平上次通話是今年3月18日，當時兩人進行了近兩個小時的視頻通話。根據白宮對這次談話的解讀，美國總統當時警告習近平，如果北京為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭提供支持，中國將必須承擔「後果」。

（彭博社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。