媒體：美國防部中國事務高官近日訪台

中美關係降至新冰點，部分外交行程陷入僵局。在此敏感時機點上，有媒體17日取得獨家消息，美國防部負責中國事務的最高級別官員將於近日造訪台灣，預料將再度引發中國強烈抗議。美國戰略家如何分析潛在的台海衝突？
（德國之聲中文網）英國《金融時報》週五（2月17日）報導，在中美關係因「氣球事件」陷入危機之際，美國五角大廈負責中國事務的最高級別官員，將在近日訪台。這是美國國防部罕見派遣官員出訪台灣。
據4位熟悉此行程的匿名人士透露，這位訪台官員是美國國防部專司中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）。他目前正在蒙古會談，預計未來幾日內會前往台灣。
2019年，東亞事務副助理部長克林克（Heino Klinck）曾經造訪台灣，當時他是40年來第一位拜訪該島的五角大廈最高級官員。蔡斯這次訪台，將是3年多來第一位訪問台灣的美國高級國防官員。
根據《金融時報》報導，五角大樓不願對此次台灣之行發表評論，但強調美國「支持台灣，仍與台灣在防務關係上保持一致共同對抗中國構成的威脅」。
五角大樓發言人邁納斯（Martin Meiners）中校則補充說：「我們對台灣的承諾堅如磐石，這有助於維護台灣海峽兩岸和區域和平穩定。」
在台灣問題上，華盛頓和北京的關係也依然緊張。一位美國空軍高級將領近日表示，他認為美中很可能在2025年為台灣問題開戰。五角大廈隨後立即表示，他的評論並不代表美國政府立場。
《日經新聞》16日報導，美國海軍陸戰隊司令伯傑（David Berger）透露，美國海軍陸戰隊考慮在印太地區擴大使用遊蕩彈藥，即自殺式無人機（self-detonating drones），這意味著若台海爆發衝突，這些武器可用於對抗中國海上軍艦。
伯傑是一位四星上將，被視為美國重要的戰略家。他推動了美國海軍陸戰隊的改革，以便將焦點從反恐戰爭轉向中國。
在與《日經》的專訪中，伯傑表示遊蕩彈藥的無人駕駛系統，可使無人機在空中停留一段時間，識別目標後，對其進行猛烈撞擊，並在撞擊中爆炸。他補充道，雖然這種武器的破壞力比導彈小，但易於部署，可以使敵人無法從海上進入戰略要塞。
「我認為遊蕩彈藥，在未來絕對可以在那裡（印太地區）發揮作用。」伯傑說，在兩岸危機中，中國軍隊可以切斷台灣進入東部海域的通道，或者試圖通過穿越「第一島鏈」進入太平洋，而自殺式無人機若與反艦導彈相結合，有望在這種情況下阻止中國海軍完成任務。
至於台灣海峽發生衝突的情況下，美方瀕海兵團是否會在前線行動？伯傑告訴《日經》：「我會說也許會。」 不過他補充說，該部隊行動的決定權在美國印太司令部。
去年，拜登政府官員堅稱美國的對台政策沒有改變，但拜登本人卻曾4次表示，如果中國攻擊台灣，美國軍隊將進行干預。
這番話遭解讀為，美國意圖改變長期以來的對台「戰略模糊」政策；根據這一政策，華盛頓拒絕透露是否會在衝突中進行干預。其目的是避免台灣直接宣布獨立——這幾乎肯定會促使中國發動攻擊——同時使北京對針對台灣的任何軍事行動三思而行。
這項訪台計劃的宣佈時機，正值美中關係因「氣球事件」降至新冰點。本月稍早，一個來自中國的巨型氣球在北美上空飛行長達8天，隨後美國政府派遣一架F-22戰鬥機將其擊落，但有關氣球的紛爭卻未因此落幕。
中國說該氣球是進行氣象研究的民用飛艇，但美國堅持認為它被用來監視其敏感軍事基地，包括蒙大拿州的洲際彈道導彈核武發射井。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此臨時取消了訪中行程，他原先計劃要與中國國家主席習近平會面。
另有消息指出，布林肯正尋求在18日至19日的慕尼黑安全會議上，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。但兩位熟悉會談的人向媒體透露，王毅尚未同意舉行會面，美方也不願發表評論。
伯傑告訴《日經》，「氣球事件」提醒了美國應該對中國保持謹慎，近期美國海軍陸戰隊也逐步深化與日本自衛隊的合作，以共同面對中國的威脅，加強對北京的威懾。
「一個國家侵犯你的主權領空或領海，並持續這樣做，那不是能穩定局勢的行動。」伯傑稱中國在美國上空飛行高空監控氣球是「不可接受的行為」。
（《日經》、《金融時報》、路透社）
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