媒體：美國防部中國事務高官近日訪台

（德國之聲中文網）英國《金融時報》週五（2月17日）報導，在中美關係因「氣球事件」陷入危機之際，美國五角大廈負責中國事務的最高級別官員，將在近日訪台。這是美國國防部罕見派遣官員出訪台灣。

據4位熟悉此行程的匿名人士透露，這位訪台官員是美國國防部專司中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）。他目前正在蒙古會談，預計未來幾日內會前往台灣。

2019年，東亞事務副助理部長克林克（Heino Klinck）曾經造訪台灣，當時他是40年來第一位拜訪該島的五角大廈最高級官員。蔡斯這次訪台，將是3年多來第一位訪問台灣的美國高級國防官員。

根據《金融時報》報導，五角大樓不願對此次台灣之行發表評論，但強調美國「支持台灣，仍與台灣在防務關係上保持一致共同對抗中國構成的威脅」。

五角大樓發言人邁納斯（Martin Meiners）中校則補充說：「我們對台灣的承諾堅如磐石，這有助於維護台灣海峽兩岸和區域和平穩定。」

在台灣問題上，華盛頓和北京的關係也依然緊張。一位美國空軍高級將領近日表示，他認為美中很可能在2025年為台灣問題開戰。五角大廈隨後立即表示，他的評論並不代表美國政府立場。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



分析潛在台海衝突

《日經新聞》16日報導，美國海軍陸戰隊司令伯傑（David Berger）透露，美國海軍陸戰隊考慮在印太地區擴大使用遊蕩彈藥，即自殺式無人機（self-detonating drones），這意味著若台海爆發衝突，這些武器可用於對抗中國海上軍艦。

伯傑是一位四星上將，被視為美國重要的戰略家。他推動了美國海軍陸戰隊的改革，以便將焦點從反恐戰爭轉向中國。

在與《日經》的專訪中，伯傑表示遊蕩彈藥的無人駕駛系統，可使無人機在空中停留一段時間，識別目標後，對其進行猛烈撞擊，並在撞擊中爆炸。他補充道，雖然這種武器的破壞力比導彈小，但易於部署，可以使敵人無法從海上進入戰略要塞。

「我認為遊蕩彈藥，在未來絕對可以在那裡（印太地區）發揮作用。」伯傑說，在兩岸危機中，中國軍隊可以切斷台灣進入東部海域的通道，或者試圖通過穿越「第一島鏈」進入太平洋，而自殺式無人機若與反艦導彈相結合，有望在這種情況下阻止中國海軍完成任務。

北京将如何解决台湾问题

美會否為台灣出兵?

至於台灣海峽發生衝突的情況下，美方瀕海兵團是否會在前線行動？伯傑告訴《日經》：「我會說也許會。」 不過他補充說，該部隊行動的決定權在美國印太司令部。

去年，拜登政府官員堅稱美國的對台政策沒有改變，但拜登本人卻曾4次表示，如果中國攻擊台灣，美國軍隊將進行干預。

這番話遭解讀為，美國意圖改變長期以來的對台「戰略模糊」政策；根據這一政策，華盛頓拒絕透露是否會在衝突中進行干預。其目的是避免台灣直接宣布獨立——這幾乎肯定會促使中國發動攻擊——同時使北京對針對台灣的任何軍事行動三思而行。

中美關係陷入僵局

這項訪台計劃的宣佈時機，正值美中關係因「氣球事件」降至新冰點。本月稍早，一個來自中國的巨型氣球在北美上空飛行長達8天，隨後美國政府派遣一架F-22戰鬥機將其擊落，但有關氣球的紛爭卻未因此落幕。

中國說該氣球是進行氣象研究的民用飛艇，但美國堅持認為它被用來監視其敏感軍事基地，包括蒙大拿州的洲際彈道導彈核武發射井。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此臨時取消了訪中行程，他原先計劃要與中國國家主席習近平會面。

另有消息指出，布林肯正尋求在18日至19日的慕尼黑安全會議上，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。但兩位熟悉會談的人向媒體透露，王毅尚未同意舉行會面，美方也不願發表評論。

伯傑告訴《日經》，「氣球事件」提醒了美國應該對中國保持謹慎，近期美國海軍陸戰隊也逐步深化與日本自衛隊的合作，以共同面對中國的威脅，加強對北京的威懾。

「一個國家侵犯你的主權領空或領海，並持續這樣做，那不是能穩定局勢的行動。」伯傑稱中國在美國上空飛行高空監控氣球是「不可接受的行為」。

（《日經》、《金融時報》、路透社）

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