媒體：美國最快本週將長江存儲列入貿易黑名單

(德國之聲中文網)彭博社週二(12月13日)報導,拜登政府計劃將中國存儲晶片製造大廠長江存儲(YMTC)和其他35家中國公司列入貿易黑名單,以防止它們繼續購買來自美國公司的特定生產零部件。

該報導援引一位知情人士說法指出,美國商務部最早將在本週把這些中國公司列入所謂的「實體名單」(entity list)。遭列入此名單的公司,除非獲得美國商務部的特別出口許可證,否則將無法向美國供應商購買技術或商品。此規範同樣適用低階技術產品。

美國國會共和黨議員麥考爾(Michael McCaul)指,長江存儲是為中國軍隊現代化作出貢獻的公司之一,過去一年來他一直在要求美國商務部將長江存儲列入實體名單。

麥考爾說:「毫無疑問,它(長江存儲)應該要以最嚴格的管制政策被列入實體名單。(美國商務部)需要推動更多的限制名單,並邀請我們的合作夥伴及盟友站在同一陣線。」

英國《金融時報》今年稍早報導,長江存儲似乎違反了美國的出口管制條例,向中國電信設備製造商華為提供了用於手機的NAND存儲器晶片。美國國會幾個月來一直敦促拜登政府將該公司列入黑名單,並警告蘋果公司若不停止購買長江存儲的晶片,將面臨嚴格審查。

長江存儲方面,有知情人士向《金融時報》透露,該公司早已預期拜登政府將做出損害其利益的決策,因此近幾個月來一直在囤積外國晶片製造設備。

截至截稿前,美國商務部及長江存儲都尚未回應媒體的置評要求。此決策若如期通過,將標誌著美中科技戰的再次升級。

據報,華盛頓正試圖與日本及荷蘭就一項三邊協議進行談判,以防止美國公司向中國出售先進設備,避免北京持續開發可用於軍事的晶片技術。而北京日前也傳出將投入一萬億人民幣發展半導體產業,以應對來自美國及其盟友日益增強的制裁力度。

10月7日,美國商務部產業和安全局(BIS)修改了《出口管制條例》,將包括長江存儲在內30多家中國公司列入「未經核實的名單」。美方表示,由於無法對這些中資企業進行最終用戶檢查,因此難以確保其技術是否被用於「未經授權的用途」。

北京日前已針對美國10月7日修改的《出口管制條例》,向世界貿易組織提出爭議申訴。

該條例設定了一個60天檢查期限,要求中國公司允許美國進行調查,否則將被列入實體名單。美國商務部負責出口管制的最高官員埃斯特維茲(Alan Estevez)上週表示,中國略有讓步,允許美國對部分公司進行檢查,但拒絕透露具體有多少中國公司願意合作。

美国为何大举投资芯片行业?

《金融時報》報導,據兩位熟悉拜登政府內部討論的人士透露,美國商務部也在瞄準中國監控攝影機製造商天地偉業(Tiandy Technologies)。

多名人權倡議人士對天地偉業提出了關切,指控這家公司利用臉部識別技術協助中國政府迫害新疆地區少數民族維吾爾人。

保護民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)的中國問題專家克雷格-辛格爾頓(Craig Singleton)近期針對天地偉業撰寫了一份報告,稱該公司為「大多數人從未聽說過卻最危險的中國公司」。他說,美國政府有能力使該公司「出局」(out of business),只是需要有更強烈的政治意願來採取行動。

辛格爾頓指出,天地偉業向伊朗的安全部門、警察和軍隊出售監控設備,這已引起美國國會議員的關注。但美國商務部拒絕回應近期會否將天地偉業列入實體名單或採取其他行動。

(路透社、彭博社、金融時報等)

© 2022年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。