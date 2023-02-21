媒體：美國將增加在台美軍 協助台灣軍隊訓練

（德國之聲中文網）在來自中國軍事威脅不斷增加的情況下，美國媒體週四（2月23日）披露，美國將增加部署到台灣的軍隊人數，並加強對台灣軍隊的訓練計畫。

《華爾街日報》報導，美國官員透露，美國計劃在未來幾個月內，向台灣部署100至200名士兵，比遠先大約30人左右的規模高出4倍。這批規模更大的部隊，將擴大美國國防部（五角大樓）不願意正式公開的對台軍事訓練。美國正努力在不激怒中國的情況下，提供台北自衛所需的能力。

這些不願透露姓名的官員表示，五角大樓預計將在未來幾個月內增加部署在台的軍隊人數。新增的美軍，不僅將訓練台灣軍方操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。

其中一名官員表示，增兵的確切人數尚不清楚，但此舉與最近因擊落飛越美國的中國間諜氣球而引發的緊張局勢無關。

這個氣球在華盛頓引起了一場政治騷動，並促使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消了兩國曾希望穩定雙邊關係的北京之行。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）僅回應，（美國）對台灣的承諾，有助於維護台海兩岸和地區的和平與穩定，而美軍駐台人數的詳細數字，是由美國國防部決定。

美國國防部發咱言人賴德（Pat Ryder）在一份聲明中說，「我們對具體的行動、接觸或訓練不予置評，但我要強調的是，我們（美國）對台灣的支持和台灣的防務關係，仍然與中華人民共和國目前構成的威脅保持一致」。

雙方承認有美軍駐台

路透社在2021年時曾報導，少數美國特種作戰部隊已臨時輪換到台灣，並訓練台灣的部隊。美國有線電視新聞網（CNN）也報導，台灣總統蔡英文2021年在接受專訪時曾承認，台灣島上確實有美國軍事人員，但「沒有人們想像的那麼多」，並補充說，其目標是提高台灣的防禦能力。

根據美國國防部的數據，近年來美國在台灣駐有20至40名士兵。大多數是海軍陸戰隊員，他們在實質上的美國大使館，也就是美國駐台協會（AIT）負責安全事務。

去年夏天，台灣軍隊參加了由美國密歇根國民警衛隊領導的演習。這項一年一度、為期兩週的演習於去年8月在美國格雷林營地舉行。而就在演習舉行的幾天前，當時的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引發了中國的憤怒反應，包括在該島周圍展開軍演。

有多少台灣軍隊參加了這項多國演習尚不清楚，但台灣軍方可能會在今年夏天再次參加。該演習也有一個較小的冬季階段，每年約有7000名參與者。

（《華爾街日報》、美國白宮官網、路透社、CNN）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。