媒體：美國促G7成員聯合行動 反制北京威脅

（德國之聲中文網）據《日經亞洲》4月2日報導，為防止中國以經濟脅迫其他國家，美國已提前揭露報復措施，例如其政府與國會正討論提高關稅的法案，並已在七大工業國組織（G7）工作層級會議中，號召對中國採取聯合行動，以及要求把此事列入今年G7會議議程，試圖予以應對。

華盛頓準備在預定於5月舉行的G7領袖峰會之前，與今年輪值主席國日本敲定反制具體細節。

同時，美國今年2月也已提出跨黨派法案，授權總統權力採取反制中國經濟脅迫的多種措施。據傳美國總統拜登（Joe Biden）政府也支持這項法案。

該法案名為《2023年反中國經濟脅迫法》，美國將成立跨部門工作組以應對中共對政府、企業、組織及個人的經濟脅迫。

除了提高對中國產品的關稅，該法案還將允許美國向經濟受脅迫、被影響的國家提供財政支持。而根據其中一項提議，美國會降低對受影響國家產品的關稅，以提升這些國家對美國的出口量，去抵消被中國「霸凌」的影響。同時美國正在尋求日本及其歐洲夥伴就此事統一戰線。

日經指出，中國日漸運用自身經濟實力在外交關係中達到目的，例如澳大利亞政府要求對新冠疫情進行溯源獨立調查後，中國便提高了對澳國進口產品的關稅，其中包含煤礦、葡萄酒和大麥等產品。

而在立陶宛與台灣強化關係後，中方也限制了立陶宛的進口產品。在此之前，中國與日本因為釣魚台列嶼（尖閣群島）產生爭端，中方因而停止向日本出口稀土礦物。

分析人士指出，中國對其他國家施加經濟壓力是為違反世界貿易組織（WTO）規則。另外，北京還會報復批評其人權紀錄的國家，例如將勒令關閉來自這些國家的企業、限制其公民入境、暫停貸款等。

美國則認為鑑於許多國家在經濟上嚴重依賴中國，聯合反制行動會比單邊行動更有效以制衡中國經濟脅迫。

據了解，北京因為對澳國、日本、南韓的貿易量，約占這3國總貿易量的2至3成，同時這三國對中國貿易量占其不到1成，而有打經濟戰的籌碼。

美國認為，在緊急情況下，多國能互相彌補貿易損失的框架，將有助於他們減少在中國市場的損失。拜登政府也著眼增強其經濟戰的威懾力，希望藉此影響南方世界（Global South）國家，因這些新興國家相較容易受北京施壓。

然而，擬定統一規則對G7會是挑戰，因為德國、日本都與中國有深厚經濟連結，北京必然也會對此反對，這些國家屆時或會由於對中出手；另一方面，美國先發制人的行動都可能使國際貿易規則陷入混亂。

（Nikkei Asia、美國眾議院官網）

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