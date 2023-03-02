媒體：美商務部長考慮出訪中國

（德國之聲中文網）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週四（3月2日）在與彭博社的專訪中提到，拜登希望在對美國有利的情況下與中國交涉，包含商業、外交等領域，這旨在「緩和局勢，這也是我們在與中國的關係裡所想要的，而非以任何方式（使衝突）升級」。

被問及是否訪問中國時，雷蒙多說這是有可能的，「我肯定會派我的團隊去，甚至可能就今年春天，我們正在嘗試安排」。

雷蒙多提及了美方去年對中國晶片製造業實施的出口管制，還有520億美元的晶片案。美國商務部於2月底公布，企業如果想從晶片案取得補助，需將部分收益分給美國政府，並需同意限制自身在中國等有疑慮的國家擴大半導體的事業。

她也表示，美國政府正在審慎審查對中某些行業的投資，並對可能在退休基金等面向造成的風險示警，這項工作將進展緩慢。但總體而言，評估對外投資的程序應該需要「幾個月，而非數年」來建立。

雷蒙多還提到，對於像是TikTok等中國企業所引起的國安疑慮，商務部將會同美國國會合作，「找出對的立法方式，保護美國不受這些擔憂的影響」。

美國眾議院外委會日前通過新法案，賦予了拜登在美國禁止TikTok及其他中國企業擁有該軟體的權力。該法案目前還未通過國會表決成為法律。

TikTok官方回應，美方對其禁令將扼殺「美國文化和價值觀向全球十幾億 TikTok 用戶的輸出」，並對該法案表示失望。

本月23日，TikTok執行長周受資將參加由美國國會舉行的聽證會，就TikTok的資安問題、對美國兒童的影響及其和中國的關係作證。

（綜合報導）

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