 媒體：歐盟欲推AI監管 亞洲各國意興闌珊 | 科技环境 | DW | 18.07.2023

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科技环境

媒體：歐盟欲推AI監管 亞洲各國意興闌珊

路透社報導，歐盟正在遊說日本、新加坡等亞洲國家跟進，對人工智能進行限制。另一方面，中國也推出了AI監管暫行辦法。亞洲各國政府如何回應歐盟？中國的AI規範又會與西方有何不同？

生成式AI風潮席捲全球，各國紛紛研擬出台相關監管規範（示意圖）。

生成式AI風潮席捲全球，各國紛紛研擬出台相關監管規範（示意圖）。

（德國之聲中文網）歐盟和亞洲高級官員表示，歐盟正在遊說亞洲國家跟進，對受版權保護、人工智能（AI）生成的內容進行限制，但目前得到的回應冷淡。

路透社引述匿名官員說法報導，歐盟及其成員國已派員與印度、日本、韓國、新加坡和菲律賓等至少10個亞洲國家，就人工智能使用管理問題進行會談，希望能循歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）成為全球個人資訊隱私典範之例，再次引導全球以該聯盟所擬議的《人工智能法案》為基準，對方興未艾的人工智能技術加以限制。

歐盟議員6月同意了一套開創性的規則草案，該草案將要求ChatGPT運營商OpenAI等公司公開人工智能生成內容、協助區分人工智能產出的偽造圖像，並防範非法內容。

根據路透社，該草案設想對違規企業處以經濟罰款，因而面臨來自企業的抵制。上個月有160名科技公司高管連署，稱該法案可能損害歐洲的競爭力、投資和創新。

荷蘭數位部長休菲倫（Alexandra van Huffelen）向路透社表示，歐洲國家正在全球推相關法規，亞洲是其中的一部分，歐盟也與加拿大、土耳其和以色列等國進行相關會談。她說：「我們正在努力釐清歐盟的法規可以如何被複製、適用和仿效⋯⋯就像《通用數據保護條例》那樣。」

歐盟6月提出的監管草案，擬規範ChatGPT等生成式AI。（資料照）

歐盟6月提出的監管草案，擬規範ChatGPT等生成式AI。（資料照）

亞洲國家興趣缺缺？

7名知情人士告訴路透社，儘管歐盟致力宣揚「制定嚴格新規則」的必要性，許多亞洲國家政府卻傾向採取更靈活的監管制度，處於「觀望」狀態。

據報導，日本傾向採取較歐盟更為寬鬆的規則，並透過人工智能帶動經濟增長、成為先進芯片領域的領導者。儘管如此，有鑒於歐盟已與日本、韓國和新加坡達成「數位夥伴關係」，官員們仍樂觀地表示，他們可以與國際合作夥伴找到共同點，在人工智能等技術上推進雙方合作。

歐盟主管產業的官員布雷頓（Thierry Breton）本月初前往日韓商議人工智能和半導體問題時，曾告訴路透社，他相信歐盟和日本等國的人工智能監管「差距可能不會太遠，因為我們有著相同的價值觀。」

一位韓國官員亦在與布雷頓會面後表示，首爾將繼續與歐盟討論人工智能監管問題，但對七國集團（G7）5月在廣島峰會上呼籲建立的「廣島人工智能進程」（Hiroshima AI process）更感興趣。當時，G7領導人呼籲世界應有一套標準，來創建「值得信賴」的人工智能，並應為此建立一個部長級論壇。

歐盟主管產業的官員布雷頓（資料照）。

歐盟主管產業的官員布雷頓（資料照）。

根據路透社，東南亞國家聯盟（ASEAN）正在針對人工智能制定準則，而新加坡和菲律賓的官員擔心，若監管措施過於倉促，可能扼殺該國人工智能的創新。新加坡的一位官員更透露，該國政府希望能先瞭解技術的發展情況，再調整法規。

對此，休菲倫告訴路透社，歐盟計劃藉即將舉辦的二十國集團（G20）會議，進一步推動人工智能領域的全球合作，特別是與今年輪值主席國印度的合作。

中國版人工智能法規

在歐盟致力推動亞洲效仿其人工智能法規之際，中國網信辦4月推出了《生成式人工智慧服務管理辦法》草案，規範方向卻與西方有所不同——該草案規定，人工智能生成內容應「遵守法律法規的要求」、「體現社會主義核心價值觀」，對企業算法、用戶實名等，也做出了相關規範。

英國《金融時報》7月11日報導指，中國政府有意規定企業應先取得牌照，才能發布生成式人工智能產品，但北京仍「舉旗不定」，擔憂相關限制將遏制企業發展、使中國錯失搶佔市場的先機。報導稱，這顯示中國正設法在「發展尖端技術」和「控管資訊」之間尋求平衡。卡內基國際和平基金會研究員希恩（Matt Sheehan）曾表示，中國AI監管規範的首要目標，是形塑科技、控制資訊，以維持政治與社會穩定

7月13日，網信辦公布了生成式AI的暫行辦法，預計8月15日開始施行；路透社指出，相較於先前公布的草案，此辦法更為寬鬆，僅要求有意公開提供AI服務的供應商提交安全評估。此辦法也強調，中國政府保障安全的同時亦支持科技研發。

路透社報導指出，儘管中國企業紛紛投資AI模型研發，但在中國政府敲定最終的AI規範之前，許多企業選擇不公開推出聊天機器人，而集中於產業內部的應用。晨星公司（Morningstar）分析師Kai Wang表示，現在的規範版本大致符合市場預期，釋出積極訊號，顯示中國監管機構正在替企業大規模發布產品鋪平道路。

假新闻？！AI造！

（綜合報導）

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