 媒體：歐盟擬制裁七間「助俄」中企 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

媒體：歐盟擬制裁七間「助俄」中企

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟傳出將首度提議制裁「涉嫌支援莫斯科作戰」的中國公司；遭點名的7間公司中，有幾間已遭美國列入黑名單。

繼華盛頓之後，若歐盟也加入制裁中企的行列，可能引起中國強烈抗議

繼華盛頓之後，若歐盟也加入制裁中企的行列，可能引起中國強烈抗議

（德國之聲中文網）《金融時報》週一（5月8日）報導，自俄烏戰爭爆發以來，布魯塞爾將首次提議對涉嫌支持俄羅斯作戰的中國公司實施制裁。分析指出，此舉可能加劇歐盟與北京的緊張關係。

該報援引制裁名單副本指出，共有7家中國企業因向俄羅斯軍工業出售可用於武器生產的設備而入列。歐盟成員國本週將討論這項新制裁的具體措施，但要實際執行，還須得到27個成員國的一致同意。

路透社指出，這7間入列制裁名單的公司，有幾間早已遭到美國制裁，包含三合成半導體（3HC Semiconductors）和金派科技（King-Pai Technology）。另外2家總部設在香港的公司——信諾電子科技（Sinno Electronics）、希舸電子技術（Sigma Technology），也在美國財政部的貿易黑名單上。

報導分析，繼華盛頓之後，若歐盟也加入制裁中企的行列，可能引起中國強烈抗議，擔憂歐盟在全球影響力的爭奪戰中向美方靠攏。此前，布魯塞爾一直避免針對中國，並稱沒有證據顯示中國直接向莫斯科提供武器。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

擴大制裁範圍

《金融時報》引述歐盟委員會的制裁建議寫道， 由於上述中國公司「提供關鍵的電子元件給俄羅斯軍工業，以支援（俄國）入侵烏克蘭」，因此將這些「參與規避貿易限制、來自第三國的實體」納入制裁名單「也是合適的」。

歐盟委員會指控，生產電腦晶片的三合成半導體「試圖規避出口管制，獲取或試圖獲取美國原產物品，以支持俄羅斯的軍事及／或國防工業基地」；而根據美國財政部先前的指控，金派科技向俄羅斯提供的微電子，具有「巡航導彈制導系統等國防應用軟體」。

布魯塞爾還提議，將對部分伊朗公司實施制裁，因其參與製造或直接向俄羅斯提供無人機

俄烏戰爭爆發之後，歐盟正式禁止進口俄羅斯原油。圖為俄羅斯一家煉油廠

俄烏戰爭爆發之後，歐盟正式禁止進口俄羅斯原油。圖為俄羅斯一家煉油廠

此外，歐盟也正在試圖擴大制裁範圍，以解決規避制裁的問題。這其中包含允許歐盟在外交施壓已無法改變第三國行為的情況下，限制向這些國家銷售某些產品；有權禁止無正當理由隱瞞其位置的油輪進入歐盟港口。

先前《金融時報》即報導，有船隻假裝其貨物來自其他地方，試圖規避對俄羅斯進口海運石油的禁令

同時，該委員會也正在放寬對受制裁實體的資產轉移限制，以允許與這些公司有合資關係的西方企業能出售其資產。

針對上述消息，歐盟委員會至截稿前尚未回應《金融時報》及路透社的置評請求。

（《金融時報》、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: An attendant walks past EU and China flags ahead of the EU-China High-level Economic Dialogue at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China June 25, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

德语媒体："风险无止境"的中欧关系 21.04.2023

过去几年来，北京当局对香港民主运动的镇压，对新疆穆斯林少数民族人权的残暴践踏，以及俄乌战争爆发后中国的暧昧态度，都令欧中政治关系面临严重考验。在此背景下，应如何维系双边的经贸关系也引起了激烈的讨论。

--- DW-Grafik: Per Sander 2011_09_01_automarkt_china_boomt.psd

德语媒体：减少对华经济依赖刻不容缓 05.04.2023

俄罗斯发动侵乌战争之后，德国对俄罗斯天然气的严重依赖让德国付出了惨痛的代价。有鉴于此，德国政界此后不断发出减少对华经济依赖的呼吁，但最新的统计数据显示，去年德国企业的在华投资额又创下了历史最高记录。

05.06.2019 *** Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping walk during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia June 5, 2019. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

客座评论：联合国投票露玄机 中国要放弃俄罗斯？ 03.05.2023

联合国大会日前一项决议中提到“俄罗斯侵略乌克兰”，但中国依然投了赞成票，不少人对中国这一“非正常”举动产生好奇和猜测。 联想到这个投票跟当日习近平跟泽连斯基的通话正好并行。那么，这里到底是否意味着中国的外交政策有所改变呢？旅德华人政治学者张俊华认为，此事耐人寻味。

广告

媒体看中国

越来越多失望的中国人选择了“润”

墙外文摘：当“润”成为一种集体反抗运动

有评论认为，在社会运动失去了全部空间后，选择彻底退出这个不公的体制也是一种反抗。当“润”渐渐变成一种集体运动，并被赋予“用脚投票”的意义时，它将给一个极权国家带来的动摇尚且难说，人们内心对公平、自由和安全的天然追求，仍然值得尊重。