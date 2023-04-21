媒體：歐盟擬制裁七間「助俄」中企

（德國之聲中文網）《金融時報》週一（5月8日）報導，自俄烏戰爭爆發以來，布魯塞爾將首次提議對涉嫌支持俄羅斯作戰的中國公司實施制裁。分析指出，此舉可能加劇歐盟與北京的緊張關係。

該報援引制裁名單副本指出，共有7家中國企業因向俄羅斯軍工業出售可用於武器生產的設備而入列。歐盟成員國本週將討論這項新制裁的具體措施，但要實際執行，還須得到27個成員國的一致同意。

路透社指出，這7間入列制裁名單的公司，有幾間早已遭到美國制裁，包含三合成半導體（3HC Semiconductors）和金派科技（King-Pai Technology）。另外2家總部設在香港的公司——信諾電子科技（Sinno Electronics）、希舸電子技術（Sigma Technology），也在美國財政部的貿易黑名單上。

報導分析，繼華盛頓之後，若歐盟也加入制裁中企的行列，可能引起中國強烈抗議，擔憂歐盟在全球影響力的爭奪戰中向美方靠攏。此前，布魯塞爾一直避免針對中國，並稱沒有證據顯示中國直接向莫斯科提供武器。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

擴大制裁範圍

《金融時報》引述歐盟委員會的制裁建議寫道， 由於上述中國公司「提供關鍵的電子元件給俄羅斯軍工業，以支援（俄國）入侵烏克蘭」，因此將這些「參與規避貿易限制、來自第三國的實體」納入制裁名單「也是合適的」。

歐盟委員會指控，生產電腦晶片的三合成半導體「試圖規避出口管制，獲取或試圖獲取美國原產物品，以支持俄羅斯的軍事及／或國防工業基地」；而根據美國財政部先前的指控，金派科技向俄羅斯提供的微電子，具有「巡航導彈制導系統等國防應用軟體」。

布魯塞爾還提議，將對部分伊朗公司實施制裁，因其參與製造或直接向俄羅斯提供無人機。

此外，歐盟也正在試圖擴大制裁範圍，以解決規避制裁的問題。這其中包含允許歐盟在外交施壓已無法改變第三國行為的情況下，限制向這些國家銷售某些產品；有權禁止無正當理由隱瞞其位置的油輪進入歐盟港口。

先前《金融時報》即報導，有船隻假裝其貨物來自其他地方，試圖規避對俄羅斯進口海運石油的禁令。

同時，該委員會也正在放寬對受制裁實體的資產轉移限制，以允許與這些公司有合資關係的西方企業能出售其資產。

針對上述消息，歐盟委員會至截稿前尚未回應《金融時報》及路透社的置評請求。

（《金融時報》、路透社）

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