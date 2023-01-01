媒體：朝鮮呼吸道病例增加 下令平壤封鎖五天

（德國之聲中文網）總部位於首爾的朝鮮新聞（NK News）週三（1月25日）援引一份朝鮮政府通知報導說，由於一種未指明的呼吸道疾病的病例增加，朝鮮首都平壤當局已下令封鎖五天。

根據該媒體的報導，朝鮮政府的通知沒有提到新冠病毒，但表示平壤的居民被要求待在家裡直到本週日（29日），並被要求每天測量體溫多次。此前，朝鮮新聞週二（24日）報導稱，平壤居民似乎正在囤積貨物，以應對更嚴格的政府措施，但目前不清楚朝鮮是否也對國內其他地區施行新的封鎖。

朝鮮承認其在2022年首次爆發新冠疫情，但在同年8月宣布戰勝了該病毒。朝鮮政府並未證實有多少人感染新冠病毒，但媒體報導稱，這顯示該國缺乏進行大規模測試的能力。

在疫情期間，媒體報導稱根據朝鮮每天通報的發燒病人數量，在其2500萬人口中，上升至477萬，但自從去年7月29日後，朝鮮便再未通報新冠病例。朝鮮官媒持續報導對抗呼吸道疾病的措施，但並未報導封鎖首都平壤的消息。

根據朝鮮新聞報導，在去年朝鮮進行全國封鎖的期間，朝鮮政府聲稱，儘管有嚴格管制，但朝鮮的工人們仍將繼續在主要的建築項目和重要的工廠工作。一位平壤官員後來透露，在恐慌和藥品短缺的情況下，居民「逃離了隔離區，湧向藥店」。

朝鮮政府當時還發出了死刑警告，甚至將那些被發現散布關於新冠疫情「謠言 」和試圖在黑市上出售稀有藥品的無辜家庭成員驅逐出城市。

24日，朝鮮官媒朝中社報導稱，靠近韓國邊境的城市已加強公共宣傳，「以便所有勞動人民在工作與生活中自覺遵守防疫規定」。而朝鮮新聞也報導，朝鮮領導人金正恩似乎要動員數萬名平民和士兵在嚴寒中進行數周的戶外練習，以此為2月8日即將登場的大型閱兵式做準備。然而，目前不清楚朝鮮政府在平壤進行的最新一輪封鎖，是否會影響相關訓練或閱兵的日程。

（路透社、朝鮮新聞）

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