 媒體：拜登未計劃在G20正式會晤習近平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2023

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媒體：拜登未計劃在G20正式會晤習近平

日前傳出習近平可能缺席印度G20峰會，如今拜登據報也不計劃在峰會上與習近平正式會面。與此同時，有專家認為，中國缺席印度G20峰會，可能是為了遠離西方主導的國際組織、並拒絕將「舞台」讓給印度。

美國總統拜登、中國國家主席習近平去年11月曾於印尼峇里島G20峰會上會面（資料照）。

美國總統拜登、中國國家主席習近平去年11月曾於印尼峇里島G20峰會上會面（資料照）。

（德國之聲中文網）日前傳出習近平可能缺席印度G20峰會的消息，美媒NBC週四（8月31日）引述兩位美國政府官員說法報導，美國總統拜登（Joe Biden）不計劃在印度20國集團（G20）峰會期間，正式會見中國國家主席習近平。

1位美國官員表示，目前還不清楚習近平會不會參加9月在新德里舉行的峰會；然而路透社31日引述多個消息來源指出，習近平可能不會參加印度G20峰會。

北京方面尚未證實習近平會否出席峰會，但他若缺席，代表有助緩解中美緊張局勢的當面會談機會破滅。印度G20峰會被外界視為習近平和拜登可能舉行會晤的場合，兩人去年11月曾在印尼峇里島G20峰會期間會面

路透社報導，拜登31日在華盛頓告訴記者：「我希望他（習近平）參加（印度G20峰會）。」

但兩位匿名美國官員告訴NBC，即便習近平確實出席印度G20峰會，他可能會與拜登寒暄或親切地互相問候，但這是美方目前所期望的最多互動。兩國領導人下一次可能相遇的機會，是11月於舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間，不過還不確定兩人會否在場邊進行正式會晤。

本週訪問中國的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）31日則告訴NBC，若拜習會真的在亞太經合組織峰會上發生，將會是具有建設性會晤：「我毫不懷疑，如果他來的話，將會很有成效。」

美國商務部長雷蒙多本週訪華，29日在北京會見中國總理李強。

美國商務部長雷蒙多本週訪華，29日在北京會見中國總理李強。

專家：遠離西方、回應中印齟齬

出席G20領導人峰會一直是北京外交政策戰略的重要面向，習近平過去數度在這場峰會上與其主要競爭對手進行戰略對話，比如去年峇里島G20峰會期間，他除會見拜登外，也和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行了會談。

如果習近平確實缺席印度G20峰會，將是他自2013年上台以來首次放棄出席這個活動。

美國媒體《外交政策》（Foreign Policy）指出，放棄參與此次峰會，可能是習近平進一步遠離西方主導的集團、挖苦印度的方式。

報導分析，中國上週在南非主辦的金磚國家峰會上動作頻繁，北京成功倡導了金磚國家的擴員，似乎有意藉此抗衡由西方世界主導的國際組織；選擇缺席長期由美國及其盟友主導的G20峰會，可能就是這個策略的延伸。

習近平的缺席，也可能打擊新德里作為G20峰會東道國的努力。路透社也引述分析人士說法指出，習近平決定不出席會議可能與印度的競爭有關。

美國智庫「亞洲協會政策研究所」（ASPI）的南亞倡議主任阿梅爾（Farwa Aamer）告訴路透社，習近平缺席峰會可能被解讀為中國「不願將中心舞台讓給印度」。

她說：「中國不希望印度成為全球南方的代言人，也不希望印度成為喜馬拉雅地區中，主辦這場非常成功的G20峰會的國家。」

中印關係持續緊張，習近平和莫迪上週在金磚國家峰會期間，罕見進行了面對面對話，雙方同意加快討論緩解兩國邊境的緊張問題。此外，中國30日發布了一張新地圖，將印度阿魯納恰爾邦和阿克賽欽高原劃入中國主權之下，印度對此表達強烈抗議。

習近平上週在金磚國家峰會上，曾與印度總理莫迪相會。

習近平上週在金磚國家峰會上，曾與印度總理莫迪相會。

（綜合報導）

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