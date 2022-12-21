媒體：德願供數億外國疫苗抗疫 中國拒絕

（德國之聲中文網）德國聯邦政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）週三（12月21日）證實，「運往中國的BioNTech／輝瑞新冠疫苗已經上路」——這是首批到貨中國的外國mRNA疫苗。

德國駐華大使傅融（Patricia Flor）在推特寫道：「德國總理肖爾茨11月在北京與中國國家主席習近平的會晤為在華德國公民使用BioNTech疫苗以及在德中國公民使用Sinovac疫苗進行接種鋪平了道路。我們正在與中國合作夥伴進行建設性地合作，商討最後的細節問題，以便未來幾週內即可提供第一針。」她形容，「這是德中雙邊關係中的重要一步。」

根據雙方協議，僅有在華德國公民能夠接受BioNTech疫苗接種。作為回報，在德的中國公民獲准接種中國的科興疫苗（Sinovac）。

德國《明鏡週刊》報導，在華德國人收到的公告指示，只有居住在中國、12歲以上的德國公民可以接種，其他國籍的家庭成員不能包括在內。疫苗接種將在5個城市進行，包含：北京、上海、沈陽、成都和廣州。

報導指出，在中國的德國人大多數居住於北京、上海，然而這兩座城市的疫情近日迅速蔓延，大多數在華德國人可能在接種BioNTech疫苗之前，就已經被感染，該疫苗是否能夠及時接種還存在疑問。

「北京拒絕德國提議」

德國一直盼望中國擴大批准外國疫苗入華。一名熟悉情況的消息人士向路透社透露，這些疫苗將被送至德國在華企業以及大使館所在地，並且正在與歐盟其他國家的政府就向其他國家的公民提供疫苗進行談判。該名消息人士表示，中國需要批准將准入範圍擴大到德國國民以外。

對此，德國聯邦政府發言人赫伯史揣特21日向媒體表示，「正在研究除了德國人之外，其他外國人也可以接種BioNTech疫苗的可能性。」

《明鏡週刊》21日引述消息報導，德國政府近期在與中國官員接觸時，一再敦促進口和就地生產BioNTech疫苗，以提高中國人口的免疫力。

據報，聯邦總統施泰因邁爾20日在與中國國家主席習近平通話時，再次提醒他合作的提議。施泰因邁爾告訴習近平，德方可以立即向中國提供數億劑的BioNTech疫苗，且德國聯邦防疫主管機關羅伯特－科赫研究所（Robert Koch Institute）也願提供幫助。然而，到目前為止，北京拒絕了德國的提議。

新冠疫苗是怎样升级的？

美國同樣碰釘子

同日，中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會被問到，「美國國務院日前表示願同中國分享疫苗以應對中國新冠肺炎感染增加，中方是否計劃批準外國疫苗在華使用」時，再次給出婉拒答覆。

毛寧回應，新冠3年以來，「中國政府堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發制定符合最廣大人民利益的防疫政策，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，實現了以最小代價，實現最好效果的目標。」

她表示，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，「目前疫苗加強針接種工作有序推進，藥品和檢測試劑總體可滿足需求」，並指具體問題「請向主管部門詢問」。

迄今為止，中國政府堅持使用國產的新冠疫苗，目前有9種國內開發的新冠疫苗獲準使用，比任何其他國家都多，但是沒有一種被更新為針對高傳染性的奧密克戎變異株。此外，中國的滅活疫苗普遍被醫學界認為保護力不如使用mNRA技術製作的疫苗。

BioNTech／輝瑞新冠疫苗由德國BioNTech生技公司與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作開發，已在香港、澳門和台灣獲准使用，但在中國大陸的監管審查尚未結束。BioNTech公司曾表示，這一決定由中國監管機構決定，並沒有給出延遲的原因。

BioNTech公司曾表示，這一決定由中國監管機構決定，並沒有給出延遲的原因。

截至截稿前，BioNTech公司並未對上述情況做出立即評論。

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（路透社、《明鏡週刊》）

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