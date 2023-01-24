媒體：德國傳將向烏克蘭派遣豹2坦克

（德國之聲中文網）德國新聞雜誌《明鏡週刊》等數家媒體在1月24日晚間發表報導稱，德國政府已決定向烏克蘭派遣豹2坦克。此前，北約盟國就這一問題進行了相當長時間的辯論，而波蘭也在24日早些時候正式向德國請求允許其向烏克蘭運送部分豹式2型坦克。

《明鏡週刊》在報導中引述政府消息來源，稱這一決定將涉及至少派出一個連的豹2A6坦克。德國廣播公司ntv發布了一份類似的報告，德新社後來說其「聯合政府消息來源」也有相同的說法。但德國政府沒有立即對這些報導進行公開評論。

德國製造的軍事裝備只有在得到柏林的批准後才能被送往第三國。《明鏡週刊》報導說，其他歐洲國家，包括北歐的一些國家，也將向基輔提供其豹2坦克。儘管德國國防部、軍方和其他一些機構肯定會參與討論，但最終做出這一決定的權力屬於德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）。

新任德國國防部長暗示了德國動向

24日上午，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在柏林與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會晤時說，在向烏克蘭出口豹式坦克的問題上，「我預計德國政府很快就會有決定」。

皮斯托里烏斯表示，各種準備工作已經開始，以促進相關出口，而若決定獲得批准，將可解決如軍械，維護和修理，以及培訓烏克蘭部隊操作坦克等問題。他指出：「我們已經在為所有這些步驟做準備了。而對於作出積極決定的情況，我們屆時將有能力非常迅速地採取行動。」

上週在德國拉姆施泰因的美軍空軍基地舉行的北約和其他國家國防部長會議上，一些人曾期望德國就此作出決定或作出某種形式的宣布，但這並沒有發生，因為當天是皮斯托裡烏斯正式上任的第二天。

與此同時，《華爾街日報》也報導美國將考慮向烏克蘭運送一些類似的M1艾布拉姆斯坦克。媒體報導稱，德國對其決定保持沉默的一個原因是不想被視為在北約內部單一行動。英國也在向烏克蘭運送類似的挑戰者戰鬥坦克，而法國也傳出在考慮採取類似措施。

此決定與德國其他武器出口的模式類似

自烏克蘭戰爭爆發以來，德國向烏克蘭運送武器裝備的做法在一些盟國中受到了批評。這主要是為德國在向熱點衝突出口武器方面的限制性政策。德國為了支持烏克蘭，已經撤銷了二戰後幾年通常堅持的幾個原則或規則。然而，相關做法通常需要時間調整，德國做決定的時間往往比其他北約盟國所需的時間還長。

類似的爭論首先發生在向烏克蘭運送可能致命的物品上，然後是一系列其他軍事裝備，包含從地對空防御系統到馬德運兵車等裝甲車等。

烏克蘭和德國的幾個北約盟友有時呼籲柏林加快行動。24日，北約秘書長斯托爾滕貝格試圖把重點放在那些德國已經實現交付的設備上，稱德國的武器「每天都在拯救烏克蘭的生命」。但斯托爾滕貝格敦促這種情況繼續下去，他說：「實現持久和平的唯一途徑在於向普京表明，他不會在戰場上取勝。」

各界對消息表態

儘管德國政府尚未證實媒體報導的消息，但盟國和德國的反對黨都在第一時間做出回應。烏克蘭前駐德國大使梅利尼克（Andriy Melnyk）在推特上寫道：「哈利路亞! 耶穌基督！現在，親愛的盟友，讓我們為烏克蘭建立一個強大的戰鬥機聯盟......。」

德國聯邦議會國防委員會主席史特拉克-齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）則說：「這個決定是艱巨的，它持續了太長時間，但最終它是不可避免的。」

德國綠黨議會黨團主席戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt ）在社交媒體上用英語寫道「豹子被釋放了！」她說，她希望此舉能迅速證明德國對烏克蘭有用。德國反對黨基民盟領導人梅爾茨（Friedrich Merz）則說，這一決定是正確的，但指責肖爾茨「猶豫了太久」。

不過，德國右翼民粹政黨德國選項黨（AfD）的聯合領導人喬德拉（Tino Chrupalla）則說，此舉有可能將德國「直接捲入戰爭」。而左翼政黨的議會核心小組領導人巴爾奇（Dietmar Bartsch）向德新社表示，這一決定意味著德國已拋棄「另一個禁忌」，它更有可能「導致第三次世界大戰，而不是歐洲的和平」。

（明鏡週刊、德新社等）

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