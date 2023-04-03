媒體：字節跳動利潤增79% 超越阿里巴巴

（德國之聲中文網）英國《金融時報》週日（4月9日）引述2位知情的投資人說法，稱字節跳動的營收（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利）從2021年的140億美元，到2022年增為250億美元，增幅達79%。

隨著廣告主對TikTok和抖音的投資增加，字節跳動去年的銷售額達到近850億美元，比前一年上升逾30%。這一點有利於字節跳動超越騰訊與阿里巴巴；近年中國政府對科技業展開嚴厲監管，讓騰訊與阿里巴巴遭受重擊。

投資人未見恐慌

《金融時報》指出，字節跳動去年的利潤有8成是在中國創造的；雖然TikTok正在虧損，卻仍然是字節跳動未來重要的利潤引擎。

3月中，《華爾街日報》曾報導拜登政府要求字節跳動出售TikTok股份，否則TikTok將遭美國禁用。

儘管如此，據《金融時報》報導，許多字節跳動的投資人認為這種可能性不高；即使美國真的祭出禁令，實際施行也將面臨挑戰，可能在法庭攻防中而陷入停滯。有投資人更認為，禁止TikTok並不會徹底摧毀字節跳動的財務。

美國一位投資人說：「TikTok在字節跳動的總收入佔比，並不像人們想像的那樣大。不過，鑑於其成長速度，若遭到禁用，將重挫其未來潛力。」另一位提供字節跳動資金的企業高管表示，字節跳動很有價值，「徹底的禁令可能性不高」。字節跳動並未回應《金融時報》置評請求。

針對先前字節跳動被要求出售的報導，中國商務部發言人3月23日曾表示：「強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。如果該消息屬實，中方將堅決反對。」

23日，TikTok執行長周受資曾前往美國國會作證。美國議員擔憂字節跳動受制於中國法律，無法避免中國政府取得美國使用者的資訊；面對這方面的疑慮，周受資主張企業的所有權並不是資安風險的核心因素，並稱「字節跳動不是中國或任何國家的代理人」。

禁用TikTok 印度早已先行一步

（綜合報導）

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