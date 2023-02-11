媒體：台灣近年出現數十個中國氣球

（德國之聲中文網）根據英國《金融時報》週一（2月13日）發自台北的報導，台灣有高階官員透露，近幾年有數十個中國軍方的氣球飄入台灣空域，比先前所知的更為頻繁。台灣官員說：「常常有氣球出現，最近一次就在幾週之前。」另一名官員稱，這種情形平均每個月發生一次。

台灣官員指出，侵入台灣空域的中國氣球，飛行高度大多是2萬英尺左右，比4日在美國被擊落的中國氣球飛行高度更低，且材質不同。從這些氣球的尺寸、載重量看來，已經超出一般可不經事前允許、進入他國空域的氣象氣球範疇。

《金融時報》引述3個亞洲國家的軍方官員說法，主張這些出現在台灣上空的氣球是中共中央軍事委員會裝備發展部研發的。知情的台灣和美國官員表示，這些氣球被用來收集大氣資訊，可用於雷達和飛彈系統中。華府智庫大西洋理事會學者廖彥棻（Kitsch Liao）指出，當下的大氣壓力、密度資訊，都會影響飛彈發射的準確度。

北美地區第4個飛行物遭擊落

美東時間週日（12日）下午2時42分，美軍在美國總統拜登令下，出動一架F-16戰機，於密西根州休倫湖（Lake Huron）一帶上空發射一枚AIM9x飛彈，擊落了一個飛行物。這是北美地區8天內至少第4次有飛行物遭擊落。

美國國防部聲明指出，從飛行軌跡與雷達訊號數據看來，此飛行物曾飛越蒙大拿州的美軍敏感場所附近。它的飛行高度約2萬英尺，軍方認為它可能危害民航安全，且可能具有監控能力，不過並不構成軍事行動上的威脅。美軍表示，擊落地點的選擇，同時考量了民眾安全與回收殘骸的可能性。

根據美聯社引述的匿名美國官員說法，此飛行物最早被發現是週六（11日）晚間出現在蒙大拿州上空，當時本以為是「雷達異常」；到了隔天上午，它卻又被雷達偵測到，此時已到達密西根州，往休倫湖一帶前進。週日稍早，就在美軍緊急調派戰機、試圖辨識、攔截此飛行物之際，美國與加拿大政府曾封鎖這一帶的空域。

路透社亦引述一名匿名美國官員，稱此飛行物是八角形的，上面有細線懸吊著，但其載重量並不清楚。

美戰機在阿拉斯加、加拿大擊落不明飛行物

此前，美國曾於10日和11日派出F-22戰機，分別在阿拉斯加戴德豪斯（Deadhorse）、加拿大西北部育空地區（Yukon），各擊落了一個飛行物。加拿大總理特魯多11日在推特上發文表示：「我下達了擊落一個不明飛行物的命令，因為它侵犯了加拿大的領空。」

特魯多強調，為執行這次在育空的任務，加美各出動了一架戰鬥機，而負責向飛行物開火的是美軍F-22戰鬥機。「加拿大軍方現在將尋找到飛行物殘骸，並對其進行分析。」特魯多還表示，他已經就此事宜與拜登商談。

至於為何在阿拉斯加上空擊落飛行物，美國政府10日解釋稱該飛行物威脅到民航安全；目前不清楚該飛行物來自哪裡，服務於什麼目的。

代表密西根州的眾議員丁格爾（Debbie Dingell）12日在推特上說：「我們要知道這些飛行物從哪裡來的，用來做什麼，又為什麼最近這麼頻繁出現。」

不具名的美國官員告訴美聯社，在阿拉斯加擊落的飛行物形狀接近圓柱體，外型類似飛船；在加拿大育空出現的飛行物則是一個氣球，但比4日遭擊落的中國氣球更小許多。官員指出，最新的這3個飛行物，都不同於中國的「監控氣球艦隊」。

中國日照海域也出現不明飛行物？

12日，中國媒體報導了在山東日照附近海域「發現不明飛行物，正準備擊落」的消息。青島即墨區海洋發展局證實了這一消息，並提醒相關地區的漁民，如有降落物落在漁船附近，請協助拍照取證；如條件允許，請協助打撈。

目前尚不清楚這具體是什麼飛行物，不過關於#官方準備擊落山東海域不明飛行物#的話題，週日登上了新浪微博的熱搜榜，引起中國網友的熱議。比如「來而不往非禮也」、「感謝美國做的示範，我們擊落了也一定要高調報導」等類似內容的網友留言都成為熱門評論。

「氣象氣球」還是「間諜氣球」？

這一系列事件都令人聯想起一週之前進入美國領空、後來被美軍擊落的中國氣球。

中國否認通過該氣球對美國實施間諜行動，並稱那只是一個民用的氣象氣球，因偏離飛行軌跡才誤入美國領空。美方則多次駁斥這一說法，堅持稱之為間諜氣球。

根據美國政府透露的消息，日前在阿拉斯加領空被擊落的飛行物大小基本相當於一輛小轎車，比之前發現的中國氣球要小得多。根據初步的調查發現，這個不明飛行物應該是無法自我操縱移動的。

（德新社、路透社、美聯社、《金融時報》）

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