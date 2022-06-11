媒體：中軍方多次向美稱台灣海峽非國際水域

（德國之聲中文網）彭博社週日（6月12日）報導，一位消息人士稱近幾個月來，中國軍方官員在與美國同行的會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，這個說法在美國政府內部引起了關注。

該人士說，中國官員在多個場合和多個層面向美國政府提出質疑美國國際法觀點的聲明。美國和其盟國都表示，台灣海峽的大部分地區是國際水域，也是他國航艦作為航行自由演習的一部分。這些國家經常派海軍艦艇通過台灣海峽。

但中國長期以來一直聲稱，台灣海峽是其專屬經濟區的一部分，並認為外國軍艦在這些水域的活動是有限制的。雖然中國經常抗議美國在台灣海峽的軍事行動，但該水域的法律地位在過去並不是中國與美國官員會晤時經常談論的問題。

目前還不清楚中國官員近期的言論是否表明北京將採取更多措施，來對抗進入台灣海峽的他國海軍艦艇。除了台灣海峽外，美國也多次在南海開展航行自由行動，以挑戰中國在南海進行有爭議的領土主張。

美國國防部發言人邁納斯中校（Martin Meiners）以電郵回覆彭博社詢問時表示：「美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和行動，這包括穿越台灣海峽。」

中國外交部沒有針對彭博社的詢問做出回應。

美中防長新加坡交鋒

與此同時，美國與中國的國防部長週末在新加坡舉行的香格里拉對話中，也針對台灣議題再次交鋒。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，在涉及台灣問題時，中國正單方面試圖改變現狀。他說：「美國的政策沒有改變。但不幸的是，對中華人民共和國來說，這似乎並不正確。」

他補充道：「我們看到越來越多來自北京的脅迫。我們目睹了台灣附近的挑釁和破壞穩定的軍事活動穩步增長，這包括最近幾個月解放軍飛機在台灣附近飛行的數量創下新高——而且幾乎每天都有。」

中國防長魏鳳和在發表「中國對地區秩序的願景」時則說，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政。他表示：「祖國統一是絕對要實現的，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。」

魏鳳和也說，美國「若執意把中國當作威脅、對手、甚至敵人，將犯歷史和戰略性錯誤。」而在上週五（6月10日）中美防長對話時，魏鳳和也表示，一旦台灣宣佈獨立，中方將毫不遲疑地採取軍事行動。

（彭博社、路透社）

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