媒體：中紀委在海外部署反腐執法人員

（德國之聲中文網）消息人士指出，中共最高反腐機構中央紀律檢查委員會（中紀委）和其他負責打擊腐敗的政府部門，已開始在一些海外的大使館派駐官員，他們將在執法事務等方面與外國當局協調。20國集團（G20）國家是中紀委首批行動目的地之一，中國此舉有可能加劇外界對北京擴大海外活動的恐慌。

美國《華爾街日報》報導，中國正在向國外派遣反腐執法人員追討贓款，這是北京國際影響力又一延伸，旨在加強中國國家主席習近平的反腐行動。

其中一位知情人士說，這些反腐檢查員將主要駐紮在中國腐敗官員可能藏有大量非法資金的國家，例如G20成員國。

中紀委今年已承諾加大跨境反腐力度，特別是在參與習近平的「一帶一路」倡議，以建設全球貿易基礎設施的國家之間，以及G20成員國。

在部署這些行動之際，習近平再次要求加強他自2012年上台以來，這項影響深遠的反腐打擊行動。中國政府曾表示，在習近平擔任中共總書記的頭兩個任期內，他們從國外帶回了約10700名嫌疑人，其中包括60多名中國前百名最大經濟逃犯。

但中紀委官員表示，調查人員在試圖解決懸而未決的案件和威懾更老練的罪犯方面，仍面臨著更艱鉅的任務。「目前，不少逃犯案件都是陳年舊案，時間跨度大，有效線索少。」中紀委官方報紙去年12月發表的一篇評論文章呼籲，應加強反腐的國際合作。當時的評論說，中國官員們必須藉由加強協調和提出新的戰術和技術，來克服這些困難。

西方國家警惕

《華爾街日報》分析，中國大使館出現反腐官員可能會引起東道國警覺。在西方國家，人們越來越擔心中國安全部隊試圖在中國境外執行執法任務。例如，中國特工未經授權在美國領土上追捕逃犯，讓美國官員不滿。

現階段無法確定中國的反腐檢查員將在國外從事哪些具體活動。有知情人士說，一些人可能會被派做法律隨員；中國警察官員作為與外國政府的聯絡官被派往國外時，通常採用「隨員」頭銜。

據知情人士透露，中紀委人員可能會以國家機構政府官員的身份擔任海外職務，而不是黨的檢查員，以符合外交慣例。

一位知情人士說，在駐外使館任職的中紀委官員，也可以擔任國家監察委的官員。該委員會的職能，相當於中紀委在國內「一套人員，兩塊招牌」，即同一組人員同時擔任黨的中紀委和政府的國家監察委官員。

歐洲人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）的活動總監哈斯 ( Laura Harth）表示，派駐中紀委官員到大使館作為執法聯絡員，似乎是為了在國外合法化該機構，並據​​稱使用法外手段迫使逃犯返回中國。

哈思說，這樣的部署可能會對那些成為中紀委潛在目標的人，「享有的權利和自由產生嚴重影響」。

中紀委沒有回應《華爾街日報》的置評請求。

海外警察站惹議

此前，中國政府設法在海外設立警察服務站，也引發西方擔憂。

美國《紐約時報》今年1月時報導，知情人士透露，作為與布魯克林美國檢察官辦公室刑事調查的一部分，2022年秋天美國聯邦調查局（FBI）搜查了紐約一棟大樓。這棟位於紐約唐人街的6層樓玻璃建築，內部疑似有中國的警察哨所。

此次搜索顯示，圍繞中國在海外監管其僑民的問題升級。愛爾蘭、加拿大和荷蘭官員已呼籲，中國應停止在他們國家的警察行動。FBI這次的突襲搜查，是外界所知道、第一起美國政府從中國海外警察站扣留文件的案例。

美聯社先前也曾報導，加拿大警方在3月9日時表示，正在調查有關中國在魁北克省秘密運營兩個海外警察局的指控。這些海外的中國警察站，被認為有進行恐嚇或騷擾華裔加拿大人的行為，並得到中國政府支持。

加拿大皇家騎警的警長普瓦里埃（Charles Poirier）當時表示，不會容忍任何形式的恐嚇、騷擾或針對僑民社群的行為。

（《華爾街日報》、《紐約時報》、美聯社）

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